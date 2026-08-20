Tennis
ATP Cincinnati, Paul elimina Zverev. Fils regola De Minaur, eliminato anche Auger-Aliassime
Si disputano tutti nella stessa giornata gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati: in Ohio (USA) non mancano le sorprese, dato che arrivano le eliminazioni del tedesco Alexander Zverev e del canadese Felix Auger-Aliassime. In casa Italia promossi ai quarti Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti.
Lo statunitense Tommy Paul, numero 18 del seeding, rimonta ed elimina il tedesco Alexander Zverev, numero 1 del tabellone, al quale annulla anche un match point, con lo score di 4-6 7-6 (6) 6-4, ed ai quarti sfiderà l’azzurro Flavio Cobolli, numero 7, che ribalta il match con lo spagnolo Rafael Jodar, sconfitto per 4-6 7-6 (3) 6-3.
L‘argentino Thiago Agustin Tirante supera in rimonta il numero 14 del seeding, il ceco Jakub Mensik, battuto con il punteggio di 5-7 6-4 6-4, ed ora dovrà affrontare il numero 21 del tabellone, il francese Arthur Fils, che regola l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 5, per 6-3 6-4.
Lo statunitense Taylor Fritz, accreditato della testa di serie numero 6, elimina il qualificato australiano Christopher O’Connell per 6-4 6-3, mentre il numero 27 del seeding, lo statunitense Brandon Nakashima piega in tre set il lusitano Nuno Borges, battuto per 6-3 6-7 (5) 6-3.
L’azzurro Lorenzo Musetti, numero 10 del seeding, regola il lusitano Jaime Faria, sconfitto in due set con il punteggio di 7-5 6-2, infine il numero 17 del tabellone, lo statunitense Frances Tiafoe, elimina la testa di serie numero 2, il canadese Felix Auger-Aliassime, con lo score di 6-3 6-4.
ATP MASTERS 1000 CINCINNATI – RISULTATI 19 AGOSTO
Ottavi di finale
Tommy Paul (USA, 18) b. Alexander Zverev (Germania, 1) 4-6 7-6 (6) 6-4
Flavio Cobolli (Italia, 7) b. Rafael Jodar (Spagna, 12) 4-6 7-6 (3) 6-3
Thiago Agustin Tirante (Argentina) b. Jakub Mensik (Cechia, 14) 5-7 6-4 6-4
Arthur Fils (Francia, 21) b. Alex de Minaur (Australia, 5) 6-3 6-4
Taylor Fritz (USA, 6) b. Christopher O’Connell (Australia, Q) 6-4 6-3
Brandon Nakashima (USA, 27) b. Nuno Borges (Portogallo) 6-3 6-7 (5) 6-3
Lorenzo Musetti (Italia, 10) b. Jaime Faria (Portogallo) 7-5 6-2
Frances Tiafoe (USA, 17) b. Felix Auger-Aliassime (Canada, 2) 6-3 6-4