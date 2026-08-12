Tennis
ATP Cincinnati 2026, sorteggiato il tabellone: percorso duro per Zverev. Incroci impegnativi per gli azzurri
Siamo all’ultima sosta prima del grande appuntamento che inizierà a fine agosto con lo US Open. Il sorteggio del tabellone rappresenta l’atto che dà ufficialmente il via al torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati, competizione che lo scorso anno è stata vinta da Carlos Alcaraz in finale su Jannik Sinner.
L’assenza dei primi due giocatori del mondo apre sicuramente la lotta alla conquista del successo e carica ulteriormente i big, vogliosi di riscattare le numerose eliminazioni subite all’inizio del torneo di Montreal. Il sorteggio non è però stato assolutamente benevolo con Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero 1, debutterà al secondo turno contro uno tra il britannico Norrie e il croato Prizmic per poi affrontare nei sedicesimi l’argentino Etcheverry e avere nei probabili ottavi il vincente della sfida Paul-Vacherot. Il quadro si completa con l’ipotetico quarto di finale contro il vincente del confronto Jodar-Cobolli e la semifinale con Novak Djokovic.
Il serbo, al rientro dopo Wimbledon, esordirà contro il vincente del match Choinski-Tirante e potrebbe incrociare nei sedicesimi Matteo Arnaldi e negli ottavi Luciano Darderi. Avversario designato nei quarti dovrebbe essere l’australiano Alex de Minaur.
A presiedere la parte bassa del seeding saranno lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero sei, il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero quattro, e il canadese Felix Auger-Aliassime, numero due del tabellone sulla cui partecipazione permane però ancora qualche dubbio.
Per quanto concerne gli azzurri Flavio Cobolli esordirà contro il vincente della sfida Carabelli-Kecmanovic, Matteo Arnaldi attende il vincente della sfida Landaluce-Draper, mentre Luciano Darderi aspetta il vincente del match Hijikata-Monfils. Musetti debutterà contro uno tra Altmaier e un qualificato per poi avere il francese Humbert a livello di sedicesimi e Ben Shelton in ottavi. Nel primo turno Mattia Bellucci si misurerà con lo statunitense Svajda, Berrettini con un qualificato e Sonego con il cinese Shang.
TABELLONE ATP CINCINNATI
Parte alta
Zverev (1) bye
Norrie – Prizmic
Fucsovics – Atmane
Etcheverry (26) bye
Paul (18) bye
Moutet – Hurkacz
Vallejo – Qualificato
Vacherot (15) bye
Jodar (12) bye
Shapovalov – Mannarino
Burruchaga – Struff
Tabilo (22) bye
Blockx (28) bye
Navone – Collignon
Carabelli – Kecmanovic
Cobolli (7) bye
Djokovic (3) bye
Tirante – Choinski
Landaluce – Draper
Arnaldi (31) bye
Darderi (19) bye
Hijikata – Monfils
Svajda – Bellucci
Mensik (14) bye
Lehecka (9) bye
Berrettini – Qualificato
Hanfmann – Qualificato
Fils (21) bye
Fery (32) bye
Duckworth – Qualificato
Kopriva – Qualificato
De Minaur (5) bye
Parte bassa
Fritz (6) bye
Michelsen – De Jong
Merida Aguilar – Cilic
Bergs (30) bye
Fonseca (23) bye
Van de Zandschulp – Griekspoor
Majchrzak – Qualificato
Ruud (11) bye
Rublev (13) bye
Machac – Carreno Busta
Borges – Kokkinakis
- Cerundolo (20) bye
Nakashima (27) bye
Kovacevic – Khachanov
Medjedovic – Qualificato
Medvedev (4) bye
Shelton (8) bye
Brooksby – Qualificato
Walton – Qualificato
Buse (29) bye
Humbert (24) bye
Marozsan – Qualificato
Altmaier – Qualificato
Musetti (10) bye
Tien (16) bye
Baez – Dimitrov
Shang – Sonego
Tiafoe (17) bye
Rinderknech (25) bye
J.M. Cerundolo – Qualificato
Royer – Tsitsipas
Auger-Aliassime (2) bye