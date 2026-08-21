ATP Cincinnati 2026 oggi: orari 21 agosto, ordine di gioco, tv, streaming

Ancora tempo di quarti di finale a Cincinnati, e ancora naturalmente tempo d’Italia. Già, perché Lorenzo Musetti cerca di arrivare anche lui in semifinale, dopo che Flavio Cobolli ci è già riuscito ieri. Ad attenderlo c’è Frances Tiafoe in una delle tante sfide presenti per i giocatori a stelle e strisce.

In effetti, il centrale può ben dirsi un tripudio di States, visto che a ogni match si vede una bandiera americana. Prima Madison Keys, opposta alla ceca Sara Bejlek capace di eliminare Sabalenka, poi il derby tra Taylor Fritz e Brandon Nakashima. A chiusura del programma Coco Gauff e l’ucraina Marta Kostyuk, ma in casa azzurra chiaramente l’interesse è per il match che apre la sessione serale (anzi, per noi notturna). Spazio però anche a due doppi: quello di Luciano Darderi e, ancor più, quello di Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Il Cincinnati Open sarà in programma quest’oggi a partire dalle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); torneo femminile anche su SuperTennis (in chiaro). Diretta streaming: SkyGo e Now, torneo femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre Dirette Live testuali scelte, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO CINCINNATI OPEN OGGI

Giovedì 21 agosto

P&G Stadium Court

Sessione diurna

Ore 17:00 Hsieh (TPE)/Ostapenko (LAT) [5]-Kempen (BEL)/Panova – Semifinale doppio WTA

NP Ore 19:00 Bejlek (CZE)-Keys (USA) [20] – Quarti WTA

NP Ore 21:00 Fritz (USA) [6]-Nakashima (USA) [27] – Quarti ATP

Sessione serale

Ore 1:00 Musetti (ITA) [10]-Tiafoe (USA) [17] – Quarti ATP

NP Ore 2:30 Gauff (USA) [4]-Kostyuk (UKR) [10] – Quarti WTA

Grandstand

Ore 17:00 Darderi (ITA)/Etcheverry (ARG)-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [2] – Quarti doppio ATP

Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4]-Luz (BRA)/Matos (BRA) – Quarti doppio ATP

Jovic (USA)/McNally (USA)-Bouzkova (CZE)/Noskova (CZE) o Routliffe (NZL)/Sutjiadi (INA) [7] – Semifinale doppio WTA

Tony Trabert Stadium 3

Ore 17:00 Frantzen (GER)/Haase (NED) [Alt]-Arribage (FRA)/Olivetti (FRA) – Quarti doppio ATP

Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA)-Doumbia (FRA)/Reboul (FRA) – Quarti doppio ATP

PROGRAMMA CINCINNATI OPEN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); torneo femminile anche su SuperTennis (in chiaro)

Diretta streaming: SkyGo, Now; torneo femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport (match scelti)