ATP Cincinnati 2026 oggi: orari 20 agosto, ordine di gioco, tv, streaming

Oggi, giovedì 20 agosto, prosegue il cammino di giocatori e giocatrici nel torneo di Cincinnati. L’evento di categoria “1000” sta per entrare sempre più nel vivo, vista la disputa di parte dei quarti di finale del singolare maschile e femminile, nonché i match di doppio.

In casa Italia, Flavio Cobolli sarà chiamato a un nuovo impegno dopo la vittoria importante contro lo spagnolo Rafael Jodar. Un match in cui l’azzurro ha messo in mostra grande maturità, trovando il modo per ribaltare il punteggio e spuntarla al terzo set.

Il prossimo avversario del romano sarà l’americano Tommy Paul, che a sorpresa ha sconfitto il n.1 del seeding, Alexander Zverev, in un confronto dalle palpitanti emozioni. Vedremo se il californiano si confermerà agli stessi livelli del match contro il tedesco. Da seguire poi con attenzione anche la partita del doppio Simone Bolelli / Andrea Vavassori, che se la vedrà con Adam Pavlasek / Patrik Rikl.

Il torneo combined, ATP Masters 1000 e WTA 1000, di Cincinnati di tennis sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD (match WTA), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV (match ATP), SuperTenniX (match WTA), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri.

ATP CINCINNATI 2026

Giovedì 20 agosto

P&G STADIUM COURT – Inizio: 17:00 italiane

1. [1] Harri HELIOVAARA (FIN) / Henry PATTEN (GBR) vs Hugo NYS (MON) / Edouard ROGER-VASSELIN (FRA)

Non prima delle 19:00 italiane

2. [9] Amanda ANISIMOVA (USA) vs [3] Jessica PEGULA (USA)

Non prima delle 21:00 italiane

3. [18] Tommy PAUL (USA) vs [7] Flavio COBOLLI (ITA)

Non prima delle 01:00 italiane di venerdì 21 agosto

4. [7] Iga SWIATEK (POL) vs [2] Elena RYBAKINA (KAZ)

Non prima delle 02:30 italiane di venerdì 21 agosto

5. Thiago Agustin TIRANTE (ARG) vs [21] Arthur FILS (FRA)

GRANDSTAND – Inizio: 17:00 italiane

1. Hao-Ching CHAN (TPE) / Maya JOINT (AUS) vs Magali KEMPEN (BEL) / Alexandra PANOVA

2. Rajeev RAM (USA) / Joe SALISBURY (GBR) vs [Alt] Constantin FRANTZEN (GER) / Robin HAASE (NED)

Non prima delle 21:00 italiane

3. Iva JOVIC (USA) / Caty MCNALLY (USA) vs [6] Xinyu JIANG (CHN) / Shuai ZHANG (CHN)

TONY TRABERT STADIUM 3 – Inizio: 17:00 italiane

1. Theo ARRIBAGE (FRA) / Albano OLIVETTI (FRA) vs [3] Marcelo AREVALO (ESA) / Mate PAVIC (CRO)

2. [4] Simone BOLELLI (ITA) / Andrea VAVASSORI (ITA) vs [Alt] Adam PAVLASEK (CZE) / Patrik RIKL (CZE)

Non prima delle 21:00 italiane

3. [5] Su-Wei HSIEH (TPE) / Jelena OSTAPENKO (LAT) vs [3] GUO (CHN) / MLADENOVIC (FRA)

4. BOUZKOVA (CZE) / NOSKOVA (CZE) vs [7] Erin ROUTLIFFE (NZL) / Aldila SUTJIADI (INA)

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Supertennis HD (match WTA)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV (match ATP), SuperTenniX (match WTA).

Diretta live testuale: OA Sport per i match di singolare degli azzurri.