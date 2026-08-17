Tennis
ATP Cincinnati 2026 oggi: orari 19 agosto, ordine di gioco, tv, streaming
Lunedì impetuoso, quello che va in scena a Cincinnati per il combined Masters 1000-WTA 1000. Nell’Ohio va in scena una giornata in cui molti sono i protagonisti da tenere d’occhio, e nella quale anche in casa Italia c’è di che osservare. Ma andiamo con ordine.
Per quanto riguarda gli italiani, si comincia subito con Flavio Cobolli, opposto al belga Alexander Blockx in una sfida di ottimo interesse, e che non è neppure l’unica in questo senso. Debuttano anche i doppi, e se è quasi derby quello di Arnaldi/Musetti contro Darderi/Etcheverry, è altrettanto vero che Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno pescato in modo particolare, cioè il doppio dei cugini Rinderknech/Vacherot. Di scena anche Sara Errani assieme alla canadese Leylah Fernandez; per il resto, spiccano Swiatek-Sakkari, Zverev-Atmane, Eala-Anisimova, Navarro-Pegula, Shnaider-Chwalinska, Lehecka-Fils e Noskova-Tauson (a proposito, chissà se è un bel segnale spedire la campionessa in carica di Wimbledon sul quarto campo…).
Il Cincinnati Open sarà in programma quest’oggi a partire dalle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); torneo femminile anche su SuperTennis (in chiaro). Diretta streaming: SkyGo e Now, torneo femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis.
ORDINE DI GIOCO CINCINNATI OPEN 2026 OGGI
P&G Stadium Court
Sessione diurna
Ore 17:00 Swiatek (POL) [7]-Sakkari (GRE) [26] – 3° turno WTA
NP Ore 18:30 Frech (POL)-Rybakina (KAZ) [2] – 3° turno WTA
Jodar (ESP) [12]-Tabilo (CHI) [22] – 3° turno ATP
Sessione serale
Ore 1:00 Zverev (GER) [1]-Atmane (FRA) – 3° turno ATP
NP Ore 2:30 Eala (PHI) [17]-Anisimova (USA) [9] – 3° turno WTA
Grandstand
Sessione diurna
Ore 17:00 Blockx (BEL) [28]-Cobolli (ITA) [7] – 3° turno ATP
Fery (GBR) [32]-de Minaur (AUS) [5] – 3° turno ATP
NP Ore 21:00 Navarro (USA) [25]-Pegula (USA) [3] – 3° turno WTA
Sessione serale
Ore 1:00 Kostyuk (UKR)/Stearns (USA) [WC]-S. Williams (USA)/V. Williams (USA) [WC] – 1° turno doppio WTA
Paul (USA) [18]-Vallejo (PAR) – 3° turno ATP
Tony Trabert Stadium 3
Ore 17:00 Parry (FRA)-Boisson (FRA) [WC] – 3° turno WTA
Shnaider [14]-Chwalinska (POL) [19] – 3° turno WTA
Hijikata (AUS) [WC]-Mensik (CZE) [14] – 3° turno ATP
Lehecka (CZE) [9]-Fils (FRA) [21] – 3° turno ATP
Champions’ Court
Ore 17:00 Tirante (ARG)-Landaluce (ESP) – 3° turno ATP
Cirstea (ROU) [15]-Kalinskaya – 3° turno WTA
Noskova (CZE) [6]-Tauson (DEN) [27] – 3° turno WTA
NP Ore 21:30 Andreeva/Cirstea (ROU)-Errani (ITA)/Fernandez (CAN) – 1° turno doppio WTA
Court 10
Ore 17:00 Arnaldi (ITA)/Musetti (ITA)–Darderi (ITA)/Etcheverry (ARG) – 1° turno doppio ATP
Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4]-Rinderknech (FRA)/Vacherot (MON) – 1° turno doppio ATP
Jovic (USA)/McNally (USA)-Tang (CHN)/Xu (CHN) – 1° turno doppio WTA
Dopo adeguato riposo Buse (PER)/Cobolli (ITA)-Doumbia (FRA)/Reboul (FRA) – 1° turno doppio ATP
Court 4
Ore 17:00 Andreozzi (ARG)/Guinard (FRA) [8]-Galloway (USA)/King (USA) – 1° turno doppio ATP
Khachanov/Rublev-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [3] – 1° turno doppio ATP
Krajicek (USA)/Mektic (CRO)-Cash (USA)/Nakashima (USA) – 1° turno doppio ATP
Miedler (AUT)/Polmans (AUS)-Medvedev/Tien (USA) – 1° turno doppio ATP
Schnaitter (GER)/Wallner (GER)-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6] – 1° turno doppio ATP
Court 7
Ore 17:00 Bucsa (ESP)/Melichar-Martinez (USA) [4]-Dabrowski (CAN)/Krejcikova (CZE) – 1° turno doppio WTA
Klepac (SLO)/Lumsden (GBR)-Detiuc (CZE)/Khromacheva – 1° turno doppio WTA
Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-Jurak Schreiber (CRO)/Wu (TPE) – 1° turno doppio WTA
Piter (POL)/Tjen (INA)-Jiang (CHN)/Zhang (CHN) [6] – 1° turno doppio WTA
Hunter (AUS)/Krawczyk (USA)-Kempen (BEL)/Panova – 1° turno doppio WTA
PROGRAMMA CINCINNATI OPEN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); torneo femminile anche su SuperTennis (in chiaro)
Diretta streaming: SkyGo, Now; torneo femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis