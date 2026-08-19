ATP Cincinnati 2026 oggi: orari 19 agosto, ordine di gioco, tv, streaming

Nel torneo combined (ATP Masters 1000 e WTA 1000) di Cincinnati di tennis è il giorno di tutti gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, sia maschile che femminile, mentre in doppio si disputeranno i primi quattro ottavi tra gli uomini e gli ultimi quattro tra le donne: oggi, mercoledì 19 agosto, saranno nel complesso tre gli azzurri impegnati.

Negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile saranno impegnati sia Flavio Cobolli, che affronterà lo spagnolo Rafael Jodar, sia Lorenzo Musetti, che se la vedrà con il lusitano Jaime Faria, mentre nel doppio maschile Luciano Darderi, in coppia con l’argentino Tomas Martin Etcheverry, sfiderà gli statunitensi Robert Galloway ed Evan King.

Il torneo combined, ATP Masters 1000 e WTA 1000, di Cincinnati di tennis sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Uno (dalle 17.00 alle 21.00 e dalle 23.00 in poi), SuperTennis HD (match WTA), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV (match ATP), SuperTenniX (match WTA), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri.

CALENDARIO ATP CINCINNATI 2026

Mercoledì 19 agosto

P&G Stadium Court – Dalle ore 17.00 italiane

R. Jodar-F. Cobolli

Non prima delle ore 19.00 italiane

A. Zverev-T. Paul

Non prima delle ore 21.00 italiane

C. Gauff-M. Bouzkova

Non prima dell’1.00 ora italiana di giovedì 20 agosto

T. Fritz-C. O’Connell

Non prima delle ore 2.30 italiane di giovedì 20 agosto

A. Sabalenka-S. Bejlek

Grandstand – Dalle ore 17.00 italiane

I. Swiatek- D. Parry

S. Cirstea-J.Pegula

A. Fils-A. de Minaur

Non prima dell’1.00 ora italiana di giovedì 20 agosto

M. Keys-X. Wang

F. Tiafoe-F. Auger-Aliassime

Tony Trabert Stadium 3 – Dalle ore 17.00 italiane

R. Galloway/E. King-L. Darderi/T. Etcheverry

T. Tirante-J. Mensik

Non prima delle ore 20.00 italiane

D. Shnaider-E. Rybakina

N. Borges-B. Nakashima

J. Faria-L. Musetti

Champions’ Court – Dalle ore 17.00 italiane

M. Kempen/A. Panova-A. Danilina/A. Krunic

Non prima delle ore 19.00 italiane

M. Kostyuk-M. Andreeva

Non prima delle ore 20.00 italiane

L. Noskova-A. Anisimova

M. Melo/A. Zverev-O. Luz/R. Matos

S. Doumbia/F. Reboul-J. Schnaitter/M. Wallner

Court 10 – Dalle ore 17.00 italiane

A. Krajicek/N. Mektic-M. Granollers/H. Zeballos

Dopo un congruo riposo – Non prima delle ore 20.30 italiane

M. Kostyuk/P. Stearns-H. Guo/K. Mladenovic

Campo da definire – Non prima delle ore 21.00 italiane

G. Dabrowski/B. Krejcikova-M. Bouzkova/L. Noskova

Campo da definire – Non prima delle ore 21.00 italiane

K. Siniakova/T. Townsend-I. Jovic/C. McNally

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Uno (dalle 17.00 alle 21.00 e dalle 23.00 in poi), SuperTennis HD (match WTA).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV (match ATP), SuperTenniX (match WTA).

Diretta live testuale: OA Sport per i match di singolare degli azzurri.