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ATP Cincinnati 2026 oggi: orari 18 agosto, ordine di gioco, tv, streaming
Martedì da tenere d’occhio, quello del Masters 1000 e del WTA 1000 di Cincinnati che va a disputarsi quest’oggi con l’ingresso in scena dei terzi turni che restano dopo una giornata davvero complessa a tutti i livelli a causa della pioggia. In campo, tra gli altri, anche Lorenzo Musetti.
Per il toscano la prova è importante, contro il padrone di casa Michael Zheng, una delle sorprese della situazione, ma sono in realtà tante le cose da vedere a partire dal derby americano Tien-Tiafoe. Chiaramente in casa Italia il toscano ha tutti gli occhi addosso, se non altro perché ha davvero la chance di andare molto avanti con l’apertura del suo lato. Tra le donne tantissimi i match da seguire, anche tra i meno scontati rispetto a Kostyuk-Stephens e Bouzkova-Jovic.
Il Cincinnati Open sarà in programma quest’oggi a partire dalle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203); torneo femminile anche su SuperTennis (in chiaro). Diretta streaming: SkyGo e Now, torneo femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis.
ORDINE DI GIOCO CINCINNATI OPEN OGGI
Martedì 18 agosto
P&G Stadium Court
Sessione diurna
Ore 17:00 Rublev [13]-Borges (POR) – 3° turno ATP
NP Ore 18:30 Fritz (USA) [6]-Merida (ESP) – 3° turno ATP
NP Ore 21:00 Gauff (USA) [4]-Li (USA) [28] – 3° turno WTA
Sessione serale
Ore 1:00 Sabalenka [1]-X. Wang (CHN) – 3° turno WTA
Tien (USA) [16]-Tiafoe (USA) [17] – 3° turno ATP
Grandstand
Sessione diurna
Ore 17:00 Siniakova (CZE) [33]-Keys (USA) [20] – 3° turno WTA
NP Ore 18:00 Tjen (INA) [32]-Andreeva [5] – 3° turno WTA
NP Ore 20:30 Nakashima (USA) [27]-Medvedev [4] – 3° turno ATP
Sessione serale
Ore 1:00 Cerundolo (ARG)-Auger-Aliassime (CAN) [2] – 3° turno ATP
NP Ore 2:30 Bouzkova (CZE) [22]-Jovic (USA) [13] – 3° turno WTA
Tony Trabert Stadium 3
Ore 17:00 Cabral (POR)/Tracy (USA)-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [2] – 1° turno doppio ATP
Zheng (USA) [Q]-Musetti (ITA) [10] – 3° turno ATP
NP Ore 20:00 Kostyuk (UKR) [10]-Stephens (USA) [WC] – 3° turno WTA
Bejlek (CZE)-Alexandrova [16] – 3° turno WTA
Champions’ Court
Ore 17:00 Johnson (GBR)/Zielinski (POL) [Alt]-Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) – 1° turno doppio ATP
Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [7]-Ram (USA)/Salisbury (GBR) – 1° turno doppio ATP
NP Ore 20:00 Xiyu Wang (CHN) [Q]-Svitolina (UKR) [8] – 3° turno WTA
NP Ore 23:00 Faria (POR) [Q]-Walton (AUS) – 3° turno ATP
Court 10
Ore 17:00 Aoyama (JPN)/Liang (TPE)-Routliffe (NZL)/Sutjiadi (INA) [7] – 2° turno doppio WTA
Eikeri (NOR)/Gleason (USA)-Jiang (CHN)/Zhang (CHN) [6] – 2° turno doppio WTA
NP Ore 20:00 Melo (BRA)/Zverev (GER)-Navone (ARG)/Tabilo (CHI) [Alt] – 1° turno doppio ATP
Hsieh (TPE)/Ostapenko (LAT) [5]-Klepac (SLO)/Lumsden (GBR) – 2° turno doppio WTA
Chan (TPE)/Joint (AUS)-Errani (ITA)/Fernandez (CAN) – 2° turno doppio WTA
Court 4
Ore 18:30 Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [1]-Goransson (SWE)/Ruud (NOR) – 1° turno doppio ATP
NP Ore 20:00 Arribage (FRA)/Olivetti (FRA)-Fery (GBR)/Lehecka (CZE) – 1° turno doppio ATP
Bhambri (IND)/Venus (NZL)-Pavlasek (CZE)/Rikl (CZE) [Alt] – 1° turno doppio ATP
Luz (BRA)/Matos (BRA)-Harrison (USA)/Skupski (GBR) [5] – 1° turno doppio ATP
PROGRAMMA CINCINNATI OPEN: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); torneo femminile anche su SuperTennis (in chiaro)
Diretta streaming: SkyGo, Now; torneo femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis