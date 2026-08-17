ATP Cincinnati 2026, Musetti/Arnaldi cedono all’esordio alla coppia Darderi/Etcheverry

Dopo l’apparizione al torneo di Montreal (ko al secondo turno), Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi ci hanno riprovato anche al Masters 1000 di Cincinnati. La coppia azzurra, però, si è fermata subito all’esordio per mano del doppio formato dal loro connazionale Luciano Darderi e dall’argentino Tomas Martin Etcheverry. La coppia italo-argentina si è imposta in due set per 7-5 -6 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco e nel prossimo turno affronteranno il vincente del match tra Andreozzi/Guinard e Galloway/King.

Musetti/Arnaldi hanno commesso ben sei doppi falli, ma soprattutto hanno pagato a carissimo prezzo le sole tre palle break sfruttate sulle tredici avute lungo tutto il match. Eppure la coppia azzurra ha avuto una percentuale di punti vinti più alta sia con la prima (70% contro 67%) sia con la seconda (48% contro 37%).

Inizio di partita dove fioccano le palle break. Musetti/Arnaldi ne hanno ben tre nel game in apertura, ma non le sfruttano. Nel terzo gioco, invece, i due azzurri si portano sullo 0-40 e riescono alla terza occasione a strappare il servizio a Darderi/Etcheverry. L’italiano e l’argentino, però, trovano l’immediato controbreak e pareggiano sul 2-2. Un copione che si ripete anche tra quinto e sesto game. Si segue poi l’andamento dei turni di servizio fino al dodicesimo game, quando arriva un nuovo break di Darderi/Etcheverry, che vincono il set per 7-5.

Nel secondo set c’è grande equilibrio. La grande occasione per Musetti/Arnaldi arriva nel settimo gioco. I due azzurri si portano sullo 0-40, ma Darderi/Etcheverry riescono a rimontare e vincono il game al punto decisivo, tenendo un delicato turno di servizio. Alla fine il break per Musetti/Arnaldi arriva comunque nell’undicesimo game e la coppia azzurra sembra proiettata a chiudere il set. Invece i due italiani subiscono il clamoroso controbreak. Si va al tie-break che viene vinto da Darderi/Etcheverry con il punteggio di 7-4.