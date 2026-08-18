ATP Cincinnati 2026, Jodar raggiunge Cobolli negli ottavi. Vittorie di Zverev e de Minaur, Fonseca si ritira

Calato il sipario sulla giornata di incontri del Masters 1000 di Cincinnati, il programma è stato condizionato dalla pioggia, complicando la gestione delle partite non solo per gli organizzatori, ma soprattutto per i giocatori, costretti a fare di necessità virtù.

In casa Italia si è potuto festeggiare la vittoria di Flavio Cobolli. Il numero 10 del mondo si è imposto sul belga Alexander Blockx (n. 32 ATP) con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5, qualificandosi agli ottavi di finale. Il prossimo avversario sarà tutt’altro che semplice: dall’altra parte della rete ci sarà lo spagnolo Rafael Jodar. L’iberico, numero 12 del seeding, ha superato piuttosto agevolmente il cileno Alejandro Tabilo (testa di serie n. 22) con il punteggio di 6-2, 6-1.

Missione compiuta anche per Alexander Zverev, Alex de Minaur e Arthur Fils. Il tedesco, numero 3 del mondo, ha sconfitto il francese Terence Atmane (n. 45 del ranking) per 7-6(4), 7-6(6) e affronterà negli ottavi l’americano Tommy Paul (n. 18 del seeding), vittorioso sul paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo (n. 70 ATP) con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4.

De Minaur (n. 8 del ranking) ha avuto la meglio sul britannico Daniel Fery (n. 37 del mondo) per 7-5, 7-6(3) e sfiderà nel prossimo turno proprio Fils (n. 21 del seeding), protagonista di una delle partite più interessanti della giornata. Il francese ha infatti superato il ceco Jiri Lehecka (n. 14 ATP) con lo score di 6-1, 6-7(7), 6-3.

Da segnalare anche le affermazioni del ceco Jakub Mensik (n. 16 del mondo), vittorioso sull’australiano Rinky Hijikata (n. 95 ATP) per 6-3, 6-4, e dell’argentino Thiago Agustin Tirante (n. 50 del ranking), che ha sconfitto lo spagnolo Martin Landaluce (n. 67 del ranking) per 7-6(5), 7-6(5). I due vincitori si affronteranno negli ottavi di finale.

In conclusione, è arrivata anche la notizia del ritiro del brasiliano Joao Fonseca, fermato da un problema agli addominali accusato durante un allenamento. L’australiano Christopher O’Connell approda così agli ottavi, dove sfiderà il vincente della sfida tra Taylor Fritz (n. 6 del seeding) e lo spagnolo Merida Aguilar.