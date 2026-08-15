ATP Cincinnati 2026, iniziano bene Berrettini e Sonego. Vince Tsitsipas, eliminato Dimitrov

Cala il sipario su una prima giornata di incontri piuttosto intensa al Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, i match di primo turno hanno animato la scena e iniziato a delineare il quadro del torneo. In casa Italia sono arrivate due vittorie importanti, soprattutto per il morale dei protagonisti: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

Il romano si è imposto in rimonta sul francese Titouan Droguet (n. 111 ATP), vincendo 3-6, 6-1, 6-4 in 2 ore e 2 minuti di gioco. Sulla sua strada ci sarà ora la testa di serie n. 9, il ceco Jiří Lehečka.

Sonego (n. 88 ATP) ha invece avuto la meglio sul cinese Juncheng Shang, scivolato al n. 228 del ranking mondiale anche a causa dei problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento. Il piemontese si è imposto con un netto 6-3, 6-3 e al secondo turno affronterà l’americano Frances Tiafoe, testa di serie n. 17.

Per quanto riguarda il resto degli incontri, sono da registrare le vittorie di Stefanos Tsitsipas e Hubert Hurkacz, entrambi alla ricerca del miglior tennis. Il greco, attualmente n. 49 del ranking, ha sconfitto il francese Valentin Royer (n. 78 del mondo) per 7-6(4), 7-5 in 2 ore di gioco. Al secondo turno sfiderà il canadese Félix Auger-Aliassime, testa di serie n. 2.

Hurkacz (n. 69 del mondo) ha invece superato il giapponese Sho Shimabukuro (n. 90) per 6-2, 6-4 e nel prossimo turno se la vedrà con l’americano Tommy Paul, testa di serie n. 18.

Niente da fare, invece, per Grigor Dimitrov. Il bulgaro, in tabellone grazie a una wild card, ha alzato bandiera bianca al cospetto dell’argentino Sebastián Báez (n. 53 del ranking), che si è imposto con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Nel secondo turno, il sudamericano affronterà l’americano Learner Tien, testa di serie n. 16.

A chiudere il programma, sorprende la sconfitta del russo Karen Khachanov (n. 39 del mondo), battuto dallo statunitense Aleksandar Kovacevic (n. 96 ATP) per 5-7, 6-3, 7-6(2) al termine di 2 ore e 24 minuti di gioco. Al secondo turno sarà quindi derby americano, con Kovacevic opposto a Brandon Nakashima, testa di serie n. 27 e finalista al Masters 1000 di Montreal.

Il quadro della parte bassa del tabellone si è completato con le affermazioni di Daniel Altmaier, vittorioso contro il giocatore di Hong Kong Wong e prossimo avversario di Lorenzo Musetti, testa di serie n. 10; dell’americano Zheng, che sfiderà il francese Ugo Humbert, testa di serie n. 24; dell’australiano Adam Walton, a segno contro il colombiano Mejía e atteso ora dal peruviano Ignacio Buse, testa di serie n. 29; del portoghese Jaime Faria, che ha superato lo statunitense Jenson Brooksby e affronterà Ben Shelton, testa di serie n. 8; dell’argentino Marco Trungelliti, qualificato, che ha battuto il serbo Hamad Medjedovic e sfiderà Daniil Medvedev, testa di serie n. 4; e dell’olandese Botic van de Zandschulp, trionfatore contro il kazako Alexander Shevchenko e prossimo avversario del brasiliano João Fonseca, testa di serie n. 23.