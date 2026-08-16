ATP Cincinnati 2026: Djokovic è già fuori contro Tirante, Zverev si salva in rimonta nella notte

Finisce ben oltre le 2 dell’Ohio il programma a Cincinnati, e sono due i motivi fondamentali che causano tale fatto. Uno: la pioggia, che ha disturbato il gioco per un paio d’ore. L’altro: le continue battaglie sul campo centrale sia al maschile che al femminile, che hanno determinato l’allungarsi infinito delle cose fino a quelle che, in Italia, sono decisamente le prime ore del mattino.

La notizia di maggior spicco riguarda senz’altro l’eliminazione di Novak Djokovic: il serbo, che anche fisicamente non appare davvero al meglio, viene eliminato in rimonta dall’argentino Thiago Agustin Tirante, alla quarta e più importante vittoria ottenuta contro un top ten, ancor più significativa perché arrivata dopo la furiosa lotta da tre tie-break contro Choinski al primo turno. Del colpo di mano non approfittano gli italiani siti in quello stesso spot, ma se Arnaldi e Bellucci lottano con Landaluce e Mensik, a Darderi contro Hijikata gira tutto male dall’inizio.

Rischia parecchio, inoltre, Alexander Zverev: il tedesco, tra game fiume e notte che va, riesce però alla fine a non farsi sorprendere dal britannico Cameron Norrie, uno che non è proprio tra i più facili da trovarsi davanti se si è all’esordio nel torneo. Fa una gran fatica anche Alex de Minaur, che solo al tie-break del terzo set riesce a battere il francese Quentin Halys, mentre il ceco Jiri Lehecka chiude la corsa di Matteo Berrettini, anche se il romano è parimenti abile a mandare il confronto in lotta.

Di italiani s’è a lungo parlato, ma uno che avanza c’è: è Flavio Cobolli, che va avanti vincendo in tre set sul serbo Miomir Kecmanovic. E ancora in tre set avanza anche Rafael Jodar: per il madrileno lotta molto dura contro Denis Shapovalov, per quanto il canadese abbia i suoi momenti di accensione come questo. Cade rumorosamente il monegasco Valentin Vacherot. Oggi è atteso l’esordio di Lorenzo Musetti (contro Altmaier), mentre Lorenzo Sonego sfiderà Tiafoe nella notte italiana.

RISULTATI MASTERS 1000 CINCINNATI 2026

Zverev (GER) [1]-Norrie (GBR) 3-6 6-3

Atmane (FRA)-Etcheverry (ARG) [26] 6-3 7-6(4)

Paul (USA) [18]-Hurkacz (POL) 6-4 6-7(3) 6-3

Vallejo (PAR)-Vacherot (MON) [15] 6-3 6-3

Jodar (ESP) [12]-Shapovalov (CAN) 7-5 4-6 7-5

Tabilo (CHI) [22]-Struff (GER) 6-3 6-4

Blockx (BEL) [28]-Navone (ARG) 6-3 6-4

Cobolli (ITA) [7]-Kecmanovic (SRB) 6-1 4-6 6-3

Tirante (ARG)-Djokovic (SRB) [3] 2-6 6-4 6-4

Landaluce (ESP)-Arnaldi (ITA) [31] 6-4 4-6 6-4

Hijikata (AUS) [WC]-Darderi (ITA) [19] 6-4 6-2

Mensik (CZE) [14]-Bellucci (ITA) 7-5 2-6 7-6(5)

Lehecka (CZE) [9]-Berrettini (ITA) 6-4 6-7(3) 6-3

Fils (FRA) [21]-Hanfmann (GER) 7-6(5) 6-1

Fery (GBR) [32]-Duckworth (AUS) 6-4 2-6 7-6(4)

de Minaur (AUS) [5]-Halys (FRA) [Q] 1-6 6-3 7-6(4)