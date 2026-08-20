ATP Cincinnati 2026, Bolelli/Vavassori superano l’esame di ceco e volano ai quarti di finale

Nel match degli ottavi di finale del doppio maschile del torneo di Cincinnati Andrea Vavassori e Simone Bolelli piegano il tandem ceco Adam Pavlasek/Patrik Rikl 6-3 6-4 in un’ora e sette minuti. Nei quarti di finale la coppia azzurra sfiderà il tandem brasiliano Luz/Matos.

La partita inizia nel rispetto dei turni di servizio delle due coppie. I titolari della testa di serie numero quattro rompono per primi l’equilibrio con il break a 15 del 3-1. I due azzurri salvano due palle break nel settimo gioco e, al deciding point, firmano il 5-2. Bolelli/Vavassori trasformano il primo set point per il 6-3.

Gli italiani strappano il servizio agli avversari in apertura di seconda frazione, ma i cechi sono lesti a replicare per l’1-1. La contesa prosegue poi sui binari dell’assoluto equilibrio fino al finale in volata. Bolelli/Vavassori timbrano il break del 5-4 e chiudono 6-4 al primo match point con l’ace del torinese.

Bolelli/Vavassori chiudono la loro prestazione con sette ace, tre doppi falli e il 68% di prime. I due azzurri vincono il 76% di punti sulla prima e il 69% sulla seconda. Gli italiani sfruttano tre delle quattro palle break a propria disposizione e vincono il computo dei punti 54-39.