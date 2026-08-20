Atletica, parata di stelle a Losanna in Diamond League: Italia protagonista con i triplisti e Pernici

Pochi giorni dopo la conclusione degli Europei di Birmingham si riaccendono i riflettori sulla Diamond League 2026, che fa tappa a Losanna tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto per il dodicesimo appuntamento della stagione. Il meeting Athletissima festeggia l’edizione n.50 con un campo partenti di livello stellare, in cui figurano anche tre azzurri iscritti in gare valide per la classifica generale del ‘Circuito dei Diamanti’.

Occhi puntati in chiave azzurra sulla prova maschile di salto triplo, con il nuovo campione continentale Andy Diaz che proverà a migliorare ulteriormente il suo fresco record nazionale (18.15) dando l’assalto allo storico primato mondiale di Jonathan Edwards (18.29) in un contesto che vedrà anche la presenza in pedana dell’altro italiano Andrea Dallavalle (argento iridato in carica e terzo a Birmingham) e del fenomeno portoghese Pedro Pichardo (secondo nella finale europea).

Esame durissimo in Svizzera per il primatista tricolore Francesco Pernici (quinto agli Europei), che gareggerà negli 800 metri contro diversi avversari formidabili tra cui i primi due del ranking internazionale della distanza: il keniano campione olimpico e mondiale Emmanuel Wanyonyi ed il canadese Marco Arop (autore del miglior tempo globale del 2026 in 1:41.84).

A Losanna andrà in scena una vera e propria parata di stelle, già a partire dalla consueta anteprima del giovedì dedicata al City Event dello Chateau d’Ouchy con lo svedese Mondo Duplantis pronto a dare spettacolo nel salto con l’asta. Domani sera toccherà poi alle gare su pista in cui vedremo in azione grandi campioni come la beniamina locale Audrey Werro e la neerlandese Femke Broeders-Bol sugli 800, il greco Miltiadis Tentoglou nel lungo, la giamaicana Shericka Jackson e la regina britannica degli Europei Amy Hunt nei 200 metri, lo statunitense primatista mondiale dei 110hs Ja’Kobe Tharp, il botswano campione olimpico Letsile Tebogo sui 200 ed il fuoriclasse americano Rai Benjamin nell’unico 400hs della sua stagione.