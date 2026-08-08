Atletica oggi in tv, Mondiali U20 2026: orari sabato 8 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Si preannuncia un day-4 di fuoco per i colori azzurri ai Campionati Mondiali Under 20 di atletica, in programma all’Hayward Field di Eugene (in Oregon). Quest’oggi, nella penultima giornata della rassegna iridata juniores, verranno assegnati ben quattordici titoli e l’Italia ha a disposizione un discreto numero di possibili carte da medaglia per incrementare l’attuale bottino di un podio conquistato da Kelly Doualla sui 100.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA U20 ALLE 18.00 E ALLE 2.45

Serena Di Fabio parte come la donna da battere nei 5000 metri di marcia, ma possono provarci per la top3 anche Beatrice Palmonari ed in campo maschile Alessio Coppola e Nicolò Vidal. Riflettori puntati poi sulla finale della 4×100 mista (potrebbe venire schierata Doualla), ma anche sulle batterie delle quattro staffette di genere. Obiettivo medaglia possibile nel lungo per Daniele Inzoli, mentre Margherita Castellani e Alessia Succo saranno delle outsider nelle finali dei 200 metri e dei 100 ostacoli. Da seguire inoltre le ultime cinque fatiche di Matteo Sorci, quarto in classifica a metà del decathlon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della quarta giornata dei Mondiali U20 di atletica. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su Eurovision Sport, con la differita tv su RaiSportHD (ed in streaming su Rai Play) nella mattinata di domenica dalle 7.30. Prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA OGGI

Sabato 8 agosto

18.00 Decathlon, 110 ostacoli

18.30 5000 metri di marcia (femminile)

18.35 Salto triplo (femminile), qualificazione

19.00 Decathlon, lancio del disco

19.10 5000 metri di marcia (maschile)

19.45 Staffetta 4×400 metri (femminile), batterie

20.20 Staffetta 4×400 metri (maschile), batterie

20.55 Staffetta 4×100 metri (femminile), batterie

21.00 Decathlon, salto con l’asta

21.25 Staffetta 4×100 metri (maschile), batterie

21.55 Lancio del disco (maschile), qualificazione

Domenica 9 agosto

2.45 Decathlon, tiro del giavelotto

3.05 Staffetta 4×100 metri (mista), finale

3.10 Salto in alto (maschile), finale

3.15 400 ostacoli (femminile), semifinali

3.20 Salto con l’asta (femminile), finale

3.41 400 ostacoli (maschile), semifinali

4.08 800 metri (maschile), finale

4.17 800 metri (femminile), finale

4.25 Salto in lungo (maschile), finale

4.33 100 ostacoli, finale

4.43 110 ostacoli, finale

4.53 3000 metri (femminile)

5.16 200 metri (maschile), finale

5.25 Decathlon, 1500 metri

5.50 200 metri (femminile), finale

PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Differita tv e streaming: RaiSportHD e Rai Play dalle 7.30 di domenica 9 agosto.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI U20 ATLETICA

Decathlon: Matteo Sorci.

5000 metri di marcia (femminile): Serena Di Fabio e Beatrice Palmonari.

Salto triplo (femminile), qualificazione: Elisa Valenti.

5000 metri di marcia (maschile): Alessio Coppola e Nicolò Vidal.

Staffetta 4×400 metri (femminile), batterie: Matilde Abelli, Laura Frattaroli, Alycia Maria Trotta, Asmaa Marwa Hadik.

Staffetta 4×400 metri (maschile), batterie: Filippo Galleni, Francesco Miorini, Tommaso Ardizzone, Nicolò Borello.

Staffetta 4×100 metri (femminile), batterie: quartetto da definire.

Staffetta 4×100 metri (maschile), batterie: quartetto da definire.

Lancio del disco (maschile), qualificazione: Mattia Bartolini e Francesco D’Angelo.

Staffetta 4×100 metri (mista), finale: quartetto da definire.

Salto in alto (maschile), finale: Alberto Marzola.

400 ostacoli (femminile), semifinali: Benedetta Falleti.

400 ostacoli (maschile), semifinali: Diego Mancini.

Salto in lungo (maschile), finale: Daniele Inzoli.

100 ostacoli, finale: Alessia Succo.

3000 metri (femminile): Sofia Ferrari e Viola Paoletti.

200 metri (femminile), finale: Margherita Castellani.