Atletica oggi in tv, Diamond League Zurigo 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara

Tutto pronto per il main event del Weltklasse, che si disputa stasera nel mitico stadio Letzigrund di Zurigo ed è valevole come penultimo appuntamento della Diamond League 2026. In Svizzera va in scena la tappa conclusiva della regular season del circuito dei diamanti, che definirà gli ultimi qualificati per le Finals in programma a Bruxelles dal 4 al 5 settembre.

Sono sei gli azzurri iscritti al meeting elvetico, tra cui il fresco campione europeo di getto del peso Leonardo Fabbri, la nuova primatista italiana degli 800 metri Eloisa Coiro e la giovane promessa del salto in lungo Francesco Inzoli (al debutto assoluto in Diamond). In specialità che non assegneranno punti per la classifica generale del circuito, l’Italia verrà rappresentata da Edoardo Scotti nei 400 e da Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli nei 1500.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming del meeting di Zurigo, penultima tappa stagionale della Diamond League 2026. L’evento verrà trasmesso dalle ore 20.00 in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ZURIGO OGGI

Giovedì 27 agosto

18.27 Salto in alto (femminile)

19.08 1500 metri (femminile) – non valevole per la Diamond League

19.12 Salto con l’asta (maschile) – non valevole per la Diamond League

19.20 Getto del peso (maschile)

19.22 400 metri (maschile) – non valevole per la Diamond League

19.34 110 ostacoli – non valevole per la Diamond League

19.42 200 metri (femminile) – non valevole per la Diamond League

20.04 400 ostacoli (femminile)

20.16 3000 metri (maschile)

20.29 Salto in lungo (maschile)

20.32 100 metri (femminile)

20.42 400 ostacoli (maschile)

20.42 Tiro del giavellotto (maschile)

20.50 3000 siepi (femminile)

21.08 800 metri (maschile) – non valevole per la Diamond League

21.19 100 ostacoli

21.26 1500 metri (maschile)

21.41 800 metri (femminile)

21.53 200 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE ZURIGO OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Arena, dalle ore 20.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE ZURIGO

1500 metri (femminile): Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli.

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri.

400 metri (maschile): Edoardo Scotti.

Salto in lungo (maschile): Francesco Inzoli.

800 metri (femminile): Eloisa Coiro.