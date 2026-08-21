Atletica oggi in tv, Diamond League Losanna 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara

Tutto pronto per il menù principale della cinquantesima edizione del meeting Athletissima, in programma stasera a Losanna e valevole come dodicesima tappa della Diamond League 2026. Dopo l’anteprima del giovedì dedicata come di consueto al City Event di salto con l’asta, si accendono i riflettori dello Stade Olympique de la Pontaise per uno show che si preannuncia altamente spettacolare.

LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE A LOSANNA DALLE 18.10

L’Italia verrà rappresentata dai triplisti Andy Diaz (che lancia un nuovo assalto al record mondiale di Jonathan Edwards) e Andrea Dallavalle, rispettivamente oro e bronzo agli Europei di Birmingham, oltre che dal primatista nazionale degli 800 Francesco Pernici. Attesi anche tanti big internazionali come la regina dello sprint continentale Amy Hunt, i fenomeni statunitensi Rai Benjamin e Ja’Kobe Tharp ma anche la beniamina locale Audrey Werro, la neerlandese Femke Broeders-Bol ed il greco Miltiadis Tentoglou.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming del meeting di Losanna, dodicesima tappa stagionale della Diamond League 2026. L’evento verrà trasmesso dalle ore 20.00 in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE LOSANNA OGGI

Venerdì 21 agosto

18.50 Tiro del giavellotto (femminile)

19.10 Salto triplo (maschile)

19.50 400 ostacoli (maschile) – non valida per la Diamond League

20.04 400 ostacoli (femminile)

20.05 Salto con l’asta (femminile)

20.15 200 metri (femminie)

20.22 Tiro del giavellotto (maschile)

20.24 3000 siepi (femminile)

20.40 800 metri (maschile)

20.48 Salto in lungo (maschile)

20.50 100 ostacoli

21.00 5000 metri (maschile)

21.23 110 ostacoli – non valida per la Diamond League

21.32 800 metri (femminile)

21.41 200 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE LOSANNA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Max, dalle ore 20.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE LOSANNA

800 metri (maschile): Francesco Pernici.

Salto triplo (maschile): Andy Diaz e Andrea Dallavalle.