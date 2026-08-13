Atletica
Atletica, nel decathlon perdono terreno Dario Dester ed Alberto Nonino. Al comando Leo Neugebauer
Sono completate otto delle dieci prove del decathlon agli Europei senior 2026 di atletica leggera, in corso a Birmingham, in Gran Bretagna: quando mancano alla conclusione lancio del giavellotto e 1500 metri, Dario Dester è 15° con 6497 punti, mentre Alberto Nonino è 19° con 6177.
Nei 110 ostacoli Dario Dester viene rallentato da due tocchi alla terza ed la quarta barriera e chiude con 14.79 (875 punti), mentre Alberto Nonino termina in 15.15 (831), ma la notizia è il forfait dell’estone Johannes Erm, campione in carica e quinto in classifica dopo cinque prove. Il migliore è il transalpino Makenson Gletty in 14.18 (951).
Nel lancio del disco Dario Dester mette a segno un solo tentativo valido, il primo, con cui raggiunge i 39.80 metri (660 punti), poi incappa in due nulli, mentre fa leggermente peggio Alberto Nonino, che si ferma a 38.71 (638). Miglior misura del tedesco Leo Neugebauer, primo con 54.31 (961).
Nel salto con l’asta Alberto Nonino si issa fino a 4.90 (880 punti), mentre Dario Dester si ferma a 4.50 (760), nella prova in cui l’unico a spingersi a quota 5.10 (941) è il tedesco Amadeus Gräber. In classifica generale comanda l’altro tedesco Leo Neugebauer, primo con 7181 punti ed unico sopra quota 7000.