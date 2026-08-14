Atletica, le formazioni dell’Italia per le 4×400 agli Europei: scelti i quartetti per le batterie, obiettivo finali

Mattinata di batterie per le 4×400 agli Europei 2026 di atletica, in corso di svolgimento presso l’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna). L’Italia sarà protagonista con entrambe le staffette del miglio, con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alla finale e poi di essere protagonisti nella lotta per la medaglie.

Sul fronte femminile, il lancio è stato affidato ad Ilaria Accame, che passerà il testimone ad Anna Polinari (in grande forma, ha accarezzato il record nazionale di Libania Grenot e l’approdo alla finale sul giro di pista). Terzo tornata nelle mani di Sara Cirillo, mentre la chiusura spetterà ad Alessandra Bonora, con la decisione di risparmiare Alice Mangione e l’impossibilità di schierare Eloisa Coiro (impegnata stasera nella finale degli 800 metri).

Tra gli uomini, invece, sarà Edoardo Scotti a presentarsi sui blocchi di partenza, con il desiderio di riscattarsi dopo la mancata finale nella gara individuale. A seguire toccherà a Luca Sito e poi a Mohamed Soudassi, il nome nuovo delle ultime settimane, già visto nella mista e che dovrà cercare di distribuire bene lo sforzo. Ultimo giro consegnato a Lorenzo Benati, per quella che è nei fatti la formazione migliore a disposizione (a disposizione Vanni Picco Akwannor, Riccardo Meli, Vladimir Aceti, Federico Falsetti, Matteo Raimondi).

FORMAZIONI ITALIA 4X400 BATTERIE EUROPEI

Uomini: Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi, Lorenzo Benati.

Donne: Ilaria Accame, Anna Polinari, Sara Cirillo, Alessandra Bonora.