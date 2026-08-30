Atletica, Inzoli e Frattini si tingono d’oro ai Giochi del Mediterraneo. Sette medaglie per l’Italia

L’Italia ha conquistato sette medaglie (due ori, quattro argenti, un bronzo) nella prima giornata di gare riservata all’atletica nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva a cui prendono parte i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum e che si disputerà a Taranto fino a giovedì 3 settembre.

Francesco Inzoli ha rispettato il pronostico della vigilia nel salto in lungo, rendendosi protagonista di un doppio 8.19 in chiusura di gara dopo un ancillare 8.14 con cui aveva ipotecato il titolo. Dietro al 21enne lombardo si sono piazzati il croato Filip Pravdica (8.14) e l’algerino Tarek Hocine (8.03). Spettacolare doppietta nel tiro del giavellotto per merito di Giovanni Frattini (81.59 metri) e Michele Fina (77.41), che si sono lasciati alle spalle il francese Felise Vahai Sosaia (76.55).

Sonia Malavisi si è meritata la medaglia di bronzo nel salto con l’asta, superando 4.45 metri al secondo tentativo dopo essersi salvata a 4.20 quando era con le spalle al muro. Gara vinta come da pronostico dalla slovena Tina Sutej (4.60), seconda la francese Berenice Petit (4.45 alla prima). Ci si aspettava una zampata da parte di Micol Majori sui 5000 metri, distanza in cui è riuscita a conquistare il bronzo agli Europei di Birmingham, ma l’azzurra ha sofferto l’affondo della marocchina Fatima Ezzahra Birdaha, capace di imporsi in 15:07.40 davanti all’azzurra (15:21.86) e alla tunisina Silan Ayyildiz (15:23.08), Federica Del Buono quinta (15:31.32).

Un vento contrario da 2,8 m/s ha messo a dura prova gli atleti impegnati sui 100 metri, dove Eric Marek è riuscito a mettersi al collo l’argento con il tempo di 10.41, alle spalle del marocchino Yassine Hssine (10.31) e precedendo lo sloveno Anej Curin Prapotnik (10.43), Roberto Rigali ottavo in 10.72. Eolo avverso sul rettilineo anche per la gara femminile (1,6 m/s), dove le azzurre si sono accomodate ai piedi del podio: Gloria Hooper quarta (11.45) e Alessia Pavese quinta (11.49), affermazione della francese Gemima Joseph (11.33), seguita dalla greca Polyniki Emmanouilidou (11.41) e dalla portoghese Ariali Gandulla Martinez (11.43).

Argento per la 4×400 mista: Federico Falsetti, Sara Cirillo, Riccardo Meli e Ilaria Accame hanno chiuso in 3:14.89, ad appena quattro centesimi dalla Turchia. Il cipriota Iosif Kesidis si è imposto nel lancio del martello con la misura di 77.99 metri, battendo il greco Christos Frantzeskakis (77.59) e il croato Matija Greguric (76.03), sesta piazza per Davide Costa (72.25), ottava posizione per Giorgio Olivieri (71.48).