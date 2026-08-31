Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali su strada: Crippa cerca il colpaccio, nomi importanti sul miglio

Il DT Antonio La Torre ha diramato le convocazioni per i Mondiali di corsa su strada, che si disputeranno a Copenhagen (Danimarca) nel weekend del 19-20 settembre. L’Italia sarà rappresentata da dieci atleti (sei uomini e quattro donne) in occasione della seconda edizione della rassegna iridata che prevede la disputa di tre discipline differenti.

Yeman Crippa andrà a caccia di un risultato di lusso nella mezza maratona, dopo aver firmato il record italiano sui 21,097 km a Napoli ed essere già stato Campione d’Europa nella specialità. Il vincitore della Maratona di Parigi si rimetterà in gioco dopo il quarto posto conseguito sui 10.000 metri agli Europei di Birmingham e sarà affiancato da Badr Jaafari e Alberto Mondazzi, mentre tra le donne si punterà su Sofiia Yaremchuk e l’emergente Elvanie Nimbona.

Micol Majori sarà impegnata sui 5 km, dopo aver conquistato il bronzo continentale sui 5000 metri nella gara vinta da Nadia Battocletti. Da seguire Pietro Arese e Ludovica Cavalli sul miglio: entrambi sono in ottimo stato di forma e potrebbero stupire sui 1609,34 metri. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per i Mondiali 2026 di corsa su strada.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI CORSA SU STRADA

UOMINI

Yeman Crippa (mezza maratona)

Badr Jaafari (mezza maratona)

Alberto Mondazzi (mezza maratona)

Francesco Guerra (5 km)

Konjoneh Maggi (5 km)

Pietro Arese (miglio)

DONNE

Elvanie Nimbona (mezza maratona)

Sofiia Yaremchuk (mezza maratona)

Micol Majori (5 km)

Ludovica Cavalli (miglio)