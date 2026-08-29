Atletica

Atletica, Giochi del Mediterraneo 2026: orari 30 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Stefano Villa

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60 minuti fa

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Francesco Inzoli / Grana FIDAL

Domenica 30 agosto incominceranno le gare di atletica ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva a cui partecipano i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia si presenterà con grandi ambizioni a Taranto, cercando di conquistare un cospicuo numero di medaglie e di festeggiare un ingente quantitativo di ori di fronte al proprio pubblico.

La prima giornata si preannuncia già molto importante con Francesco Inzoli nel salto in lungo, Federica Del Buono e Micol Majori sui 5000 metri, Eric Marek e Roberto Rigali sui 100 metri, Gloria Hooper e Alessia Pavese sul rettilineo. Da seguire anche la 4×400 mista, Sonia Malavisi ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta, da non dimenticare le batterie dei 100 ostacoli con Celeste Polzonetti ed Elena Carraro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domenica 30 agosto ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ATLETICA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 30 AGOSTO

Domenica 30 agosto

17.30 100 ostacoli, batterie

17.35 Lancio del martello (maschile), finale

17.45 Salto con l’asta (femminile), finale

17.50 110 ostacoli, batterie

18.10 100 metri (femminile), batterie

18.25 100 metri (maschile), batterie

18.45 Salto in lungo (maschile), finale

18.50 800 metri (femminile), batterie

19.10 800 metri (maschile), batterie

19.20 Tiro del giavellotto (maschile), finale

19.30 5000 metri (femminile), finale

19.55 100 metri (femminile), finale

20.05 100 metri (maschile), finale

20.20 4×400 (mista), finale

PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Italia Team Tv.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Domenica 30 agosto

17.30 100 ostacoli, batterie: Elena Carraro, Celeste Polzonetti

17.35 Lancio del martello (maschile), finale: Davide Costa, Giorgio Olivieri

17.45 Salto con l’asta (femminile), finale: Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo

17.50 110 ostacoli, batterie: Oliver Mulas

18.10 100 metri (femminile), batterie: Gloria Hooper, Alessia Pavese

18.25 100 metri (maschile), batterie: Eric Marek, Roberto Rigali

18.45 Salto in lungo (maschile), finale: Francesco Inzoli

18.50 800 metri (femminile), batterie: Maria Colajanni, Ngalula Gloria Kabangu

19.10 800 metri (maschile), batterie: Giovanni Lazzaro, Catalin Tecuceanu

19.20 Tiro del giavellotto (maschile), finale: Michele Fina, Giovanni Frattini

19.30 5000 metri (femminile), finale: Federica Del Buono, Micol Majori

19.55 100 metri (femminile), finale: eventuali Gloria Hooper, Alessia Pavese

20.05 100 metri (maschile), finale: eventuali Eric Marek, Roberto Rigali

20.20 4×400 (mista), finale: Italia (formazione da definire)

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