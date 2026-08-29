Atletica
Atletica, Giochi del Mediterraneo 2026: orari 30 agosto, tv, streaming, italiani in gara
Domenica 30 agosto incominceranno le gare di atletica ai Giochi del Mediterraneo 2026, la competizione multisportiva a cui partecipano i Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia si presenterà con grandi ambizioni a Taranto, cercando di conquistare un cospicuo numero di medaglie e di festeggiare un ingente quantitativo di ori di fronte al proprio pubblico.
La prima giornata si preannuncia già molto importante con Francesco Inzoli nel salto in lungo, Federica Del Buono e Micol Majori sui 5000 metri, Eric Marek e Roberto Rigali sui 100 metri, Gloria Hooper e Alessia Pavese sul rettilineo. Da seguire anche la 4×400 mista, Sonia Malavisi ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta, da non dimenticare le batterie dei 100 ostacoli con Celeste Polzonetti ed Elena Carraro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domenica 30 agosto ai Giochi del Mediterraneo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO ATLETICA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 30 AGOSTO
Domenica 30 agosto
17.30 100 ostacoli, batterie
17.35 Lancio del martello (maschile), finale
17.45 Salto con l’asta (femminile), finale
17.50 110 ostacoli, batterie
18.10 100 metri (femminile), batterie
18.25 100 metri (maschile), batterie
18.45 Salto in lungo (maschile), finale
18.50 800 metri (femminile), batterie
19.10 800 metri (maschile), batterie
19.20 Tiro del giavellotto (maschile), finale
19.30 5000 metri (femminile), finale
19.55 100 metri (femminile), finale
20.05 100 metri (maschile), finale
20.20 4×400 (mista), finale
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD.
Diretta streaming: Rai Play, Italia Team Tv.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA GIOCHI DEL MEDITERRANEO
Domenica 30 agosto
17.30 100 ostacoli, batterie: Elena Carraro, Celeste Polzonetti
17.35 Lancio del martello (maschile), finale: Davide Costa, Giorgio Olivieri
17.45 Salto con l’asta (femminile), finale: Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo
17.50 110 ostacoli, batterie: Oliver Mulas
18.10 100 metri (femminile), batterie: Gloria Hooper, Alessia Pavese
18.25 100 metri (maschile), batterie: Eric Marek, Roberto Rigali
18.45 Salto in lungo (maschile), finale: Francesco Inzoli
18.50 800 metri (femminile), batterie: Maria Colajanni, Ngalula Gloria Kabangu
19.10 800 metri (maschile), batterie: Giovanni Lazzaro, Catalin Tecuceanu
19.20 Tiro del giavellotto (maschile), finale: Michele Fina, Giovanni Frattini
19.30 5000 metri (femminile), finale: Federica Del Buono, Micol Majori
19.55 100 metri (femminile), finale: eventuali Gloria Hooper, Alessia Pavese
20.05 100 metri (maschile), finale: eventuali Eric Marek, Roberto Rigali
20.20 4×400 (mista), finale: Italia (formazione da definire)