Asia Tavernini e Idea Pieroni superano la qualificazione dell’alto agli Europei: sarà una finale a 15…

Bilancio tutto sommato positivo in casa Italia al termine delle qualificazioni del salto in alto femminile ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Asia Tavernini e Idea Pieroni hanno raggiunto infatti la prima finale continentale della carriera realizzando lo stagionale quando più contava, mentre si è fermata ad un passo dal sogno l’altra azzurra Marta Morara.

Il rendimento delle atlete presenti in Gran Bretagna si è rivelato migliore del previsto, infatti sono state addirittura quindici le ragazze capaci di saltare la misura richiesta (1.91) per garantirsi la qualificazione automatica. Sabato 15 agosto andrà in scena dunque una finale allargata, non a dodici ma a quindici, in cui ci saranno anche due altiste italiane.

Dopo aver fatto percorso netto fino a 1.88, Tavernini ha superato la quota decisiva al secondo tentativo e Pieroni al terzo e ultimo appello, mentre Morara ha collezionato tre nulli fallendo il duplice traguardo della finale e del nuovo record personale. Avanza in scioltezza la grande favorita della vigilia e primatista mondiale Yaroslava Mahuchikh, presentandosi in pedana direttamente a 1.88 e archiviando la pratica con due soli salti.