Arthur Fils raggiunge Flavio Cobolli in semifinale a Cincinnati: sconfitto Tirante in due set

Arthur Fils continua la sua corsa al Cincinnati Open e lo fa con una prova di autorità. Il francese, testa di serie numero 21, supera Thiago Agustín Tirante in 66′ di gioco con un netto 6-3, 6-2 nei quarti di finale del Masters 1000 americano e conquista l’accesso alle semifinali, dove affronterà Flavio Cobolli.

L’argentino, reduce dall’impresa contro Novak Djokovic, prova a giocare sulle ali dell’entusiasmo e nelle fasi iniziali riesce a tenere il passo del francese. Fils, però, cresce progressivamente con il passare dei game, alza il ritmo da fondo campo e comincia a mettere in difficoltà Tirante negli scambi prolungati.

Il momento decisivo del primo set arriva sul 5-3. Tirante parte bene nel game di servizio, portandosi avanti 30-0, ma incappa in un improvviso passaggio a vuoto. Fils ne approfitta immediatamente, recupera lo svantaggio e piazza il break che gli consente di chiudere il parziale sul 6-3 senza correre ulteriori rischi.

Nel secondo set l’equilibrio si spezza definitivamente. Fils continua a comandare gli scambi con maggiore incisività e, nel terzo game, trova il break che gli permette di prendere il largo. Tirante non riesce a costruire nemmeno una palla break nell’intero incontro e fatica a trovare risposte efficaci alla continuità del francese al servizio.

Il transalpino resta concentrato, concede pochissimo nei propri turni di battuta e aumenta ulteriormente la pressione. Un secondo break indirizza definitivamente la partita, che il francese chiude sul 6-2 in poco più di un’ora, completando una prestazione solida tanto sul piano tecnico quanto su quello della gestione dei momenti chiave.

Il bilancio statistico conferma la superiorità di Fils: 83% di punti vinti con la prima di servizio contro il 62% di Tirante, 59 punti complessivi contro i 36 dell’argentino e tre break realizzati su cinque opportunità. Tirante chiude invece con sei ace, ma non riesce a trasformare nessuna delle occasioni a disposizione, anche perché non ne costruisce alcuna in risposta.

Si interrompe così la sorprendente cavalcata di Tirante, capace di arrivare fino ai quarti dopo aver eliminato Djokovic. L’argentino lascia Cincinnati a testa alta, mentre Fils conquista la sua terza semifinale stagionale in un Masters 1000 e conferma i progressi mostrati sul cemento. Ora lo attende la sfida con Cobolli, in palio un posto nella finale del torneo americano.