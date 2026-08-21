Arthur Fils lancia la sfida a Cobolli: “Andrò all’attacco”

Arthur Fils si presenta alla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati con una consapevolezza diversa rispetto all’inizio del torneo. Il francese ha superato senza particolari difficoltà Thiago Agustin Tirante nei quarti di finale, imponendosi 6-3, 6-2 in appena 64 minuti, e ha confermato una volta di più il livello raggiunto dal suo tennis dopo il rientro dall’infortunio.

Più che il risultato, a colpire è stata la continuità della prestazione. Fils ha preso il controllo degli scambi fin dalle prime fasi, sfruttando la maggiore pesantezza dei colpi da fondo e impedendo a Tirante di trovare una posizione stabile all’interno del campo. Il break arrivato sul 4-3 del primo set ha spezzato l’unico momento di equilibrio dell’incontro; da quel momento, il francese ha progressivamente aumentato la pressione, fino a trasformare il secondo parziale in un monologo.

“È stata una grande serata. Era la prima volta che giocavo sul Centrale di Cincinnati, c’è un’energia diversa. Ho giocato il mio miglior tennis e sono molto felice della prestazione“, ha dichiarato il transalpino.

Con 30 vittorie e 10 sconfitte nel circuito ATP, il suo percorso lo ha inoltre proiettato al settimo posto della Race live per le ATP Finals di Torino. Dall’altra parte della rete, in semifinale, ci sarà Flavio Cobolli, autore di un percorso che gli ha permesso di conquistare per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali di un Masters 1000.

Non sarà soltanto una sfida tra due giocatori della nuova generazione: in palio ci sarà anche la prima finale Masters 1000 della carriera per uno dei due. Il vincitore raggiungerà infatti Jiri Lehecka e Brandon Nakashima, gli altri debuttanti in una finale di questa categoria nel 2026.

Fils, però, non sembra vivere l’appuntamento con particolare tensione. “Non vedo l’ora di giocare contro Flavio. Ha disputato un anno incredibile e sta giocando il suo miglior tennis. Sarà una bella partita, io andrò all’attacco. Cercheremo di divertirci“.