Arrampicata sportiva, Schenk e Placci avanzano agli Europei lead. McNeice leader senza Garnbret

A Laval (Francia) sono incominciati gli Europei 2026 di arrampicata sportiva per quanto riguarda il lead e lo speed, discipline che saranno protagoniste anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La mattinata è stata dedicata alle qualificazioni della specialità più tecnica, che hanno promosso i migliori ventiquattro atleti alle semifinali di domani (poi in serata si assegneranno i titoli).

L’Italia sorride per merito di Filip Schenk (ottimo quarto con il punteggio di 6.24) e Giovanni Placci (brillante settimo con il riscontro di 8.49). Gli azzurri potranno proseguire la propria avventura nella rassegna continentale, fronteggiando nuovamente gli altri favoriti della vigilia: il ceco Adam Ondra (1.41), lo spagnolo Alberto Gines Lopez (2.0), gli svizzeri Jonas Utelli (4.0) e Sascha Lehmann (6.32), il francese Sam Avezou (6.36) e l’austriaco Jakob Schubert (9.49).

Promosso anche Ernesto Placci (14mo con 14.05), mentre Andrea Ludovico Chelleris è il primo degli esclusi (23.98). Sul fronte femminile, invece, senza la presenza di Laura Rogora, nessuna azzurra è riuscita a superare il taglio: Viola Battistella 30ma (30.0), Savina Nicelli e Margherita Pernigotti 32me (33.32), Ilaria Scolaris 36ma (34.94). Risulta assente la grande stella slovena Jana Garnbret, al comando svetta la britannica Erin McNeice (2.0), davanti all’austriaca Jessica Pilz (2.45), alla belga Heloise Doumont (3.87), alla slovena Lucka Rakovec (3.87) e alla francese Zélia Avezou (5.29).