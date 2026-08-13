Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per gli Europei di Lead: Placci e Schenk a caccia di soddisfazioni

L’annata 2026 dell’arrampicata sportiva internazionale scalda i motori per la sua ripartenza. L’appuntamento in rampa di lancio è quello con gli Europei di speed e lead, che si terranno dal 28 al 30 agosto a Laval (Francia).

Scalate rapide e ricerche delle vie per arrivare al “Top”: l’Italia vorrà cercare di essere protagonista e così lo staff tecnico azzurro, dopo aver comunicato i convocati per la disciplina rapida, hanno reso noti anche i selezionati per la lead.

Un gruppo formato da 8 elementi, equamente distribuiti: 4 al maschile e 4 al femminile. I climbers di riferimento saranno Filip Schenk e Giovanni Placci, che in stagione hanno battagliato più volte in Coppa del Mondo per stare fra i migliori 8 (posizioni che valgono l’accesso alle finali di tappa in tappa), mentre al femminile sarà Ilaria Scolaris l’atleta che proverà a compiere più strada. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per gli Europei di lead:

Uomini

Filip Schenk, Giovanni Placci, Ernesto Placci, Andrea Ludovico Chelleris

Donne

Ilaria Scolaris, Margherita Pernigotti, Viola Battistella, Savina Nicelli

Il programma della lead agli Europei 2026 di Laval si svilupperà su due giorni: il 29 agosto con il turno eliminatorio e il 30 agosto prima con le semifinali e poi con le finali maschili e femminili che assegneranno le medaglie continentali.