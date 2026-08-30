Arrampicata sportiva: Filip Schenk e Giovanni Placci volano in finale nella lead degli Europei

Per Filip Schenk e Giovanni Placci la missione è compiuta. Gli azzurri, agli Europei 2026 di lead – nell’ambito dell’arrampicata sportiva -, superano il taglio della semifinale approdando alla finalissima a 8, che dalle 15.00 in poi assegnerà le medaglie continentali.

Bravissimi i climbers italiani a prendersi la sesta e l’ottava piazza, ultima buona per arrivare alla gara più attesa. Sia Schenk sia Placci rientrano nel gruppo dei 24+, con il secondo capace di fissare la soglia d’accesso all’atto conclusivo, in un gruppo che, oltre ai due azzurri, vede altri sei contenders.

Dal fortissimo spagnolo Alberto Gines Lopez, che ha chiuso la semifinale con il best score a 44+, agli svizzeri Jonas Utelli (24+) e Sascha Lehmann (24+), passando per la leggenda della Cechia Adam Ondra (42+), il solidissimo francese Sam Avezou (31+) e il tedesco Yannick Nagel (27+). Eliminato invece, il terzo italiano presente in concorso: Ernesto Placci, 17esimo con 19+.

Completata anche la semifinale femminile della specialità. Non vi erano italiane in concorso, queste invece le qualificate alla finale: la britannica Erin McNeice (47), la belga Heloise Doumont (47), l’atleta neutrale Viktoriia Meshkova (46), la slovena Lucka Rakovec (43+), la ceca Tereza Siruckova (41+), la spagnola Iziar Martinez Almendros (39+), l’altra rappresentante della Cechia ossia Michaela Smetanova (39+) e la seconda slovena in gara Mia Krampl (38+).