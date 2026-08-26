Arrampicata sportiva: Europei di speed, in palio titoli e medaglie. Italia a caccia di soddisfazioni

La stagione internazionale 2026 dell’arrampicata sportiva è pronta a decollare nuovamente dopo qualche settimana di stop. A Laval infatti, fra il 29 e il 30 agosto, sono in programma gli Europei di lead e speed: che fanno seguito a quelli di boulder dello scorso luglio (a Barcellona), quando l’Italia seppe conquistare un importante bronzo al femminile con Camilla Moroni.

Specialisti delle vie e interpreti della velocità quindi di scena sulle pareti transalpine, in uno spettacolo che si preannuncia emozionante e, soprattutto per la speed, sul filo dei millesimi; tanto al femminile quanto al maschile.

Fra le donne (con 31 pretendenti al via) tutte a caccia della formazione polacca, che potrà schierare la titolatissima Aleksandra Miroslaw – campionessa olimpica a Parigi 2024 – e le connazionali Aleksandra e Natalia Kalucka, con quest’ultima peraltro campionessa europea in carica.

Poi un novero di outsider di lusso: dalle ucraina Khalkevych, Horielova e Tkachova alla spagnola Martinez Vidal. L’Italia dal canto si affiderà a Giulia Randi, Beatrice Colli, Sara Strocchi e Agnese Fiorio. Un quartetto che può dare del filo da torcere alle atleti top della specialità, a cominciare da quella Giulia Randi che a inizio luglio ha firmato il nuovo record italiano e il secondo posto assoluto nella tappa di CdM di Chamonix; senza dimenticare che agli Europei 2024 di Villars si era già messa in tasca un pesante bronzo.

Al maschile invece la battaglia comprenderà 33 elementi: dallo spagnolo Nova Cardona allo svizzero Gilles Meili passando per il padrone di casa Morel e l’ucraino Ilchyshyn.

La pattuglia azzurra vuole far saltare il banco, non fosse altro che Ludovico Fossali e Matteo Zurloni sono rispettivamente campione e vicecampione d’Europa in carica e in questa stagione non hanno ancora trovato degli acuti. Vedremo cosa saranno in grado di fare, in un quadro italiano che comprenderà anche Francesco Ponzinibio e Luca Robbiati. Di seguito il programma e gli orari della gara di speed che assegnerà medaglie e titoli a Laval, in questi Europei 2026:

PROGRAMMA DI GARA

Sabato 29 agosto

Ore 13.00 qualifiche Speed

Ore 19.00 finali Speed