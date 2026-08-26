Arrampicata sportiva: Europei di lead in rampa di lancio. Obiettivi “su più livelli” per gli azzurri

Sulle pareti di Laval l’obiettivo dei climbers sarà quello di trovare la “via giusta”. Gli Europei 2026 di lead, nell’ambito della stagione internazionale dell’arrampicata sportiva (evento che si svolgerà in contemporanea alla rassegna continentale della speed), sono pronti a prendersi la scena fra sabato 29 e domenica 30 agosto.

L’Espace Mayenne sarà il palcoscenico dove gli specialisti e le specialiste delle arrampicata andranno a caccia degli ambiti “top” per passare un turno dopo l’altro: sino alle finalissime che metteranno in palio titoli e medaglie.

Fra gli uomini saranno 63 i contenders: dal totem della Cechia Adam Ondra sino al transalpino Sam Avezou, con – nel mezzo – il mitologico austriaco Jakob Schubert e il temibile sloveno Luka Potocar. E l’Italia? Giovanni Placci e Filip Schenk hanno un chiaro obiettivo: quello di arrivare fino alla finale a 8 per poi provare a scompaginare i piani di chi cercherà un posto sul podio; hanno le carte in regola per farlo e possono dire la loro. Ernesto Placci e Andrea Ludovico Chelléris, quest’ultimo vicecampione ai Mondiali Giovanili di Arco di Trento a fine luglio, hanno un target definito: superare almeno il primo taglio e poi giocarsela in semifinale.

Al femminile invece, saranno 57 le partenti. Riflettori puntati, in primis, sulla britannica Erin McNeice e l’austrica Jessica Pilz, in una lista che non può non comprendere anche l’ucraina Kazbekova e la spagnola Martinez Almendros, la bulgara Toktova e la slovena Rekar. I colori azzurri saranno difesi da Savina Nicelli, Ilaria Scolaris, Viola Battistella e Margherita Pernigotti: partiranno in terra transalpina tutte e quattro con volontà di fare bene cercando di giocarsi le proprie chance sin dal primo taglio per stare al passo delle migliori e poi vedere cosa saranno eventualmente in grado di fare nelle semifinali a 24. Di seguito il programma di gare degli Europei 2026 di lead di Laval:

PROGRAMMA DI GARA

Sabato 29 agosto

Ore 8.00 qualifiche Lead

Domenica 30 agosto

Ore 9.00 semifinali Lead

Ore 15.00 finali Lead