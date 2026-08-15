Arnaldi-Landaluce oggi in tv, ATP Cincinnati 2026: orario, programma, streaming

Matteo Arnaldi farà il proprio esordio quest’oggi nel Masters1000 di Cincinnati. Il ligure affronterà lo spagnolo Martin Landaluce e il confronto si prevede particolarmente impegnativo per il tennista italiano.

L’iberico è uno dei giocatori più promettenti del circuito e specialmente sul cemento può esprimere un tennis di alto livello. Un giocatore dotato soprattutto dal lato del dritto e con un timing eccellente in risposta. Non sarà semplice per Arnaldi trovare le sue giocate.

Non ci sono precedenti tra i due e quindi la preparazione del match sarà relativa, in quanto i due rivali saranno chiamati ad adattarsi alle condizioni. Da capire anche lo stato fisico di Arnaldi, sofferente a un piede e quindi non al 100% negli spostamenti.

La partita tra Matteo Arnaldi e Martin Landaluce andrà in scena quest’oggi, sabato 15 agosto. Il match, infatti, è il primo previsto sul campo-10, il cui programma inizierà alle 17:00 italiane. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

ARNALDI-LANDALUCE ATP CINCINNATI OGGI

Sabato 15 agosto

CAMPO 10 – Inizio alle ore 17:00 italiane

M. Landaluce vs M. Arnaldi (31)

A seguire

S. Cirstea (15) vs N. Bartunkova

A seguire

E. Navarro (25) vs A. Kalinina

A seguire

Y. Hanfmann vs A. Fils (21)

PROGRAMMA ARNALDI-LANDALUCE ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 252

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv