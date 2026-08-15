Arnaldi cede alla distanza con Landaluce e saluta Cincinnati al debutto

Si ferma al primo ostacolo la corsa di Matteo Arnaldi. Nel match valevole per i trentaduesimi del torneo ATP di Cincinnati, lo spagnolo Martin Landaluce piega l’azzurro 6-4 4-6 6-4 in due ore e trentaquattro minuti. Nel prossimo turno l’iberico sfiderà il vincente della sfida Djokovic-Tirante.

Il ligure, dopo aver annullato due palle dello 0-1, difende il servizio di apertura. L’iberico replica con il fulmineo 1-1. La svolta arriva nel quinto gioco quando lo spagnolo, alla quinta opportunità complessiva, opera il break del 3-2 per poi consolidarlo con il punto del 4-2. Landaluce, una volta acquisito il vantaggio, continua a spingere, strappa nuovamente il servizio al rivale per il 5-2 e, dopo averne contenuto il ritorno sul 5-4, timbra il definitivo 6-4 al terzo set point.

Il giocatore sanremese difende il turno di battuta inaugurale. L’avversario risponde con il celere 1-1. L’arrivo della pioggia impone la sospensione del gioco sull’1-1 15-40 con due palle break a disposizione del numero sessantasette del ranking ATP. Alla ripresa delle operazioni l’azzurro mette fuori il diritto e consegna il break del 2-1 al rivale. Il tennista italiano reagisce con prontezza e strappa il servizio al giovane spagnolo per il 2-2. Il duello continua nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti fino alla volata finale. Arnaldi inanella un parziale di otto punti consecutivi grazie a cui firma il 6-4 che gli permette di rimettere il confronto in parità.

Nel contesto di un terzo set che si sviluppa a strappi l’azzurro parte meglio e griffa il break del 2-0. La reazione dello spagnolo però è fulminea e porta al 2-2. Il sanremese prova il nuovo allungo quando strappa il servizio all’avversario per il 4-2. Lo spagnolo torna però sotto e completa la rimonta con l’ace del 4-4. Landaluce sfrutta il rovescio lungo del rivale per operare il break del 5-4, commette doppio fallo sul primo match point e firma il definitivo 6-4 sul diritto fuori misura di Arnaldi.

Arnaldi termina la sua prestazione con otto ace, commette quattro doppi falli e serve il 52% di prime. Il sanremese ottiene il 73% di punti sulla prima e ricava appena il 38% sulla seconda. L’italiano mette a referto ventisette vincenti e incappa in quarantatré errori gratuiti.