Arianna Caruso al Real Madrid: trasferimento record nella storia del calcio femminile italiano

Arianna Caruso è una nuova giocatrice del Real Madrid e scrive una pagina storica per il calcio femminile italiano. La centrocampista classe 1999 lascia il Bayern Monaco per trasferirsi alle Blancas in un’operazione da oltre 600mila euro tra parte fissa e bonus, diventando la calciatrice italiana più pagata di sempre sul mercato.

Il trasferimento di Arianna Caruso al Real Madrid assume un valore particolare anche per la storia del calcio femminile italiano: la centrocampista è infatti la prima italiana di sempre a vestire la maglia del Real Madrid. Un traguardo che conferma la crescita internazionale delle calciatrici azzurre e il peso sempre maggiore che stanno acquisendo nei principali club europei.

Caruso, 72 presenze con la Nazionale italiana, arriva a Madrid dopo una carriera di primo piano. Dal 2017 al 2025 è stata una delle protagoniste della Juventus, con cui ha conquistato sei Scudetti, tre Coppe Italia e quattro Supercoppe italiane. Un lungo percorso in bianconero durante il quale è diventata anche capitana e simbolo della squadra.

Nel gennaio 2025 il passaggio al Bayern Monaco ha rappresentato la prima grande esperienza internazionale della sua carriera. In Baviera Caruso ha proseguito il proprio percorso vincente, conquistando sei trofei in una stagione e mezza prima della nuova svolta.

L’approdo al Real rappresenta dunque una tappa fondamentale nella carriera dell’azzurra e un riconoscimento importante per il calcio femminile italiano. Il valore dell’operazione, superiore ai 600mila euro, stabilisce inoltre un nuovo record per una calciatrice azzurra, superando la cifra investita dal Chelsea per Giulia Dragoni.