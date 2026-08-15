Arctic Race of Norway 2026, tappa e maglia per Silva. Terzo Alessandro Pinarello

Guillermo Thomas Silva si prende tutto nella tappa regina dell’Arctic Race of Norway 2026. L’uruguaiano della XDS Astana Team ha conquistato la terza frazione, 146,5 chilometri da Stokmarknes alla vetta di Storheia, e grazie al successo è anche balzato al comando della classifica generale.

La corsa si è decisa sull’ultima salita verso Storheia, 3,4 chilometri con una pendenza media superiore all’11%, dopo una prima parte di gara caratterizzata dalla fuga di Eirik Vang Aas, Thomas Eriksen, Aksel Laforce, Axel Kallberg e Morthen Wang Baksaas. Il gruppo dei migliori ha iniziato a fare sul serio sulle rampe finali, con TotalEnergies e Picnic PostNL a dettare il ritmo. Nel finale sono rimasti davanti Lennert Van Eetvelt, Silva, Alessandro Pinarello e Robbe Dhondt, prima dell’attacco del belga a circa 400 metri dall’arrivo. Van Eetvelt sembrava aver trovato lo spunto decisivo, ma Silva ha risposto immediatamente, ha resistito alla sua accelerazione e ha piazzato il contrattacco nel momento perfetto, involandosi verso il traguardo.

Alle spalle dell’uruguaiano ha chiuso Van Eetvelt, secondo con lo stesso tempo, mentre Alessandro Pinarello ha completato il podio a 9 secondi. Quarto Robbe Dhondt a 25″, poi Felix Engelhardt a 31″, Sebastian Berwick a 32″, Thomas Bonnet a 35″, Wout Poels a 36″, Joris Delbove a 40″ e Fabio Christen a 42″. Da sottolineare anche la prestazione di Pinarello, che con il terzo posto si porta a sua volta in una posizione eccellente nella generale.

Il successo permette a Silva di ribaltare completamente la classifica generale. Il corridore della XDS Astana, che aveva iniziato la giornata a 8 secondi da Giovanni Lonardi, ha sfruttato i 10 secondi di abbuono riservati al vincitore per conquistare la maglia di leader. Van Eetvelt è ora secondo a 10 secondi, mentre Pinarello occupa la terza posizione a 21 secondi.