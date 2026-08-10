Arctic Race of Norway 2026: il percorso e le tappe ai raggi X

Non ci sono pause, le emozioni non si fermano. Il percorso di avvicinamento all’inizio dell’imminente Vuelta a España prosegue con una delle tappe ormai abituali del calendario internazionale. Scatta giovedì 13 e si conclude domenica 16 agosto la Arctic Race of Norway.

La breve corsa a tappe, siamo giunti alla tredicesima edizione, prende il via da Evenes e si conclude a Narvik dopo aver percorso 678,9 chilometri suddivisi in quattro frazioni. Un tracciato nervoso proporrà un arrivo allo sprint, una giornata caratterizzata dallo sterrato e due arrivi in salita che, molto probabilmente, risulteranno decisivi per la classifica generale.

IL PERCORSO E LE TAPPE DELLA ARCTIC RACE OF NORWAY

Giovedì 13 agosto, prima tappa: Evenes – Myre (181,7 km)

I corridori affrontano una frazione quasi totalmente pianeggiante ad eccezione delle tre difficoltà di giornata. Al chilometro 87,8 si scala il Karingen summit, seconda categoria di 3,2 chilometri al 4,8% di pendenza media, mentre nella parte finale i ciclisti affrontano lo Storvatnet summit, seconda categoria di 1,7 km al 7% di pendenza media, e lo Storeidet summit, seconda categoria di 1,9 km al 4,1%. Dall’ultimo scollinamento mancheranno poco più di 25 km pianeggianti fino al traguardo.

Venerdì 14 agosto, seconda tappa: Bo i Vesteralen – Andenes (179,2 km)

I ciclisti affrontano nelle prime fasi di gara il Ryggedals summit, seconda categoria di 1,4 chilometri al 6,3% di pendenza media, e lo Storvatnet summit, seconda categoria di due chilometri al 4,4% di pendenza media. A rendere la giornata stimolante saranno i tre settori di sterrato per un totale di 13,6 chilometri. La pittoresca spiaggia di Bleik, in riva al mare e ai piedi delle montagne locali, accompagnerà la gara verso il finale pianeggiante di Andenes.

Sabato 15 agosto, terza tappa: Stokmarknes – Storheia Summit (142,5 km)

La corsa si anima con il doppio passaggio, nelle fasi iniziali, sullo Storvatnet Summit, seconda categoria di 1,7 chilometri al 7,7%. Un tracciato che non presenta poi difficoltà significative si dirige verso il momento decisivo, l’arrivo in salita di Storheia summit, hors categorie di 3,5 chilometri con pendenza media dell’11%.

Domenica 16 agosto, quarta tappa: Sortland – Narvik (190,8 km)

Sarà un finale da fuochi d’artificio. La gara entra nel vivo con le scalate di Balteskaret, prima categoria di due chilometri al 7,2% di pendenza media, e Skoddebergvatnet, seconda categoria di 1,3 chilometri al 6,5% di pendenza media. Si arriva alla stazione sciistica di Narvik, prima categoria di 3,9 chilometri al 6,2% di pendenza media.