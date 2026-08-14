Ciclismo
Arctic Race of Norway 2026, Blikra fa festa in casa nella seconda tappa. Giovanni Lonardi resta leader
Guizzo casalingo per Erlend Blikra, che trionfa nella seconda tappa dell’Arctic Race of Norway 2026. Nella seconda tappa il velocista Uno-X Mobility fa suo lo sprint sul traguardo di Andenes, battendo in volata il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) e Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), che aveva vinto ieri nella prima tappa.
La fuga di giornata ha visto protagonisti i norvegesi Herman Emil Eriksen (Lillehammer CK Continental Team), Ludvik Holstad (Team Ringerike) e Simen Evertsen-Hegreberg (Lucky Sport Cycling Team), lo spagnolo Joseba Lopez (Caja Rural – Seguros RGA) e il belga Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise).
Il gruppo ha sempre controllato la situazione con i fuggitivi che hanno raggiunto un massimo di due minuti di vantaggio. A sette chilometri dal traguardo il plotone si è ricompattato ed è cominciata la battaglia tra le squadre dei velocisti. Nella volata finale ad avere lo spunto migliore è stato il padrone di casa Erlend Blikra, che ha preceduto Ethan Vernon e Giovanni Lonardi.
Nella classifica generale resta ancora in testa Giovanni Lonardi, che precede di quattro secondi Erlen Blikra. Al terzo posto a sei secondi dall’azzurro c’è lo svedese Teodor De Luca (Lucky Sport Cycling Team), mentre ad otto secondi si trova Ethan Vernon.