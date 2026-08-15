L’Italia ci crede per il medagliere degli Europei di atletica! La Torre: “Dobbiamo mettere in crisi gli inglesi”

Gli Europei di atletica a Birmingham sono agli sgoccioli e l’Italia guarda tutti dall’altro nel medagliere. I risultari della marcia di quest’oggi hanno ulteriormente rafforzato la leadership della spedizione tricolore nel Regno Unito, avendo raggiunto quota 15 medaglie, di cui 7 ori, 4 argenti e 4 bronzi, rispetto ai 10 podi dei padroni di casa (4-5-1).

A margine di quanto accaduto sulle strade inglesi stamane, il direttore tecnico della Nazionale, Antonio La Torre, si è espresso a 360° sui temi legati alla competizione continentale.

Sui riscontri della marcia: “L’Italia ha fatto un pezzo di storia importante: due ori come la Spagna, abbiamo record del mondo ed europeo. Abbiamo assistito al finale di un leone come Massimo Stano, c’è una new entry come Sofia Fiorini e Francesco Fortunato ha portato a casa una medaglia da cui partire per la propria carriera“, ha dichiarato La Torre ai microfoni della Rai.

Il direttore tecnico non ha nascosto il proprio malcontento rispetto ai tanti interventi che la Federazione internazionale sta avallando rispetto a questa disciplina, come ad esempio l’organizzazione della giornata odierna: mezza maratona e maratona insieme, con quattro gare disputate nello stesso momento. “Bisognerebbe avere rispetto di questa disciplina che nasce con le Olimpiadi. Gli atleti hanno dato una lezione a tutto il mondo dello sport, perché riescono a guardare le cose col distacco dovuto“, le sue parole.

E sul medagliere: “Siamo a 15 podi e dobbiamo mettere in crisi gli inglesi. Se negli ultimi due giorni portiamo avanti questo spirito, possiamo avvicinarci ai risultati di Roma di due anni fa“.