Anna Pirovano e Giada Alzetta volano in finale dei 400 misti agli Europei di Parigi

Arrivano ottimi segnali per l’Italia dalle due batterie dei 400 misti donne agli Europei di nuoto 2026. Nel complesso parigino, Giada Alzetta ed Anna Pirovano sono infatti riuscite a strappare il pass per la finale in programma questa sera con un doppio quarto posto nelle rispettive batterie.

Le italiane sono state protagoniste di prestazioni estremamente solide nella gara con i quattro stili e proveranno più tardi a dire la loro in un ultimo atto che sembra già conoscere le favorite per il podio. Nello specifico, Anna Pirovano ha stampato nella prima batteria il crono di 4’43″09, guadagnandosi la quarta piazza e l’ultimo tempo disponibile per la finale.

Stesso risultato (quarto posto nella seconda batteria) per Giada Alzetta che chiude la sua prova con il crono di 4’41″39, il quinto complessivo grazie anche ad un’ottima prestazione a rana. Per l’oro sarà probabilmente sfida a due tra la polacca Justina Anna Kozan, oggi miglior tempo dell’overall in 4’40″47, e la britannica Amalie Smith, 4’40″56 in batteria.