Anita Gastaldi in finale dei 200 misti agli Europei! Fuori Della Corte

Ci sarà un’italiana nella finale dei 200 misti donne agli Europei di nuoto in corsia 2026. Nella vasca di Parigi, Anita Gastaldi ha disputato poco fa una semifinale brillante grazie alla quale è entrata nelle otto che domani si giocheranno il titolo continentale nella gara con i quattro stili. Niente da fare invece per Chiara Della Corte che non centra l’obiettivo finale.

Nella seconda semifinale, Anita Gastaldi ha chiuso al quarto posto dopo una gara sempre condotta nelle prime posizioni. L’azzurra ha leggermente ceduto negli ultimi 50 a stile libero ma ha comunque stampato il sesto crono dell’overall in 2’11″21. Molto più lontana Della Corte che fin dalla prima vasca ha faticato a tenere il passo delle migliori. Crono di 2’13″35 per la salernitana, l’undicesimo complessivo insufficiente per la finale.

La favorita per domani sembra essere la britannica Abbie Wood, abile oggi a far segnare il miglior crono delle semifinali in 2’09″99. Seconda la spagnola Alba Vazquez Ruiz in 2’10″87 mentre è terza Amalie Smith (2’11″12). Anastasia Gorbenko, la migliore nelle batteria, fa invece segnare solo il quarto tempo delle semifinali in 2’11″14.