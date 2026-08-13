Nuoto
Angiolini e Pirovano non centrano la finale dei 200 rana agli Europei di nuoto
Non arrivano notizie positive per l’Italia al termine delle due semifinali dei 200 rana femminili agli Europei di nuoto in corsia 2026. Nel complesso parigino, Lisa Angiolini ed Anna Pirovano (impegnate entrambe nella prima semifinale) non sono infatti riuscite a strappare il pass per la finale continentale in programma nel pomeriggio di domani.
Lisa Angiolini ha chiuso la sua prova al quarto posto, subendo la rimonta delle avversarie dopo i primi ottimi 100 metri. Crono di 2’24″68 per l’italiana, il nono complessivo ed il primo degli esclusi per la finale (per 24 centesimi). Più distante invece Anna Pirovano che termina il suo penultimo atto in settima piazza con il tempo di 2’29″07, il quindicesimo dell’overall.
La migliore delle due semifinali è stata la russa (atleta neutrale) Evgeniia Chikunova che chiude in 2’20″71. Molto vicina la campionessa d’Europa nei 100 Angharad Evans con il secondo tempo (2’20″96). Più distante l’olandese Tes Schouten, terza in 2’23″26.