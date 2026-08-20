Andy Diaz numero 1 del mondo! Coronata la lunga rincorsa, padrone del salto triplo: il nuovo ranking, ora il sogno record

Andy Diaz ha completato la lunga rincorsa ed è diventato numero 1 del mondo nel salto triplo: l’aggiornamento delle graduatorie di World Athletics, eseguito dopo gli Europei, ha premiato il nostro fuoriclasse, che ha scalato l’ultimo gradino ed è riuscito a mettersi davanti a tutti, come merita per quanto visto durante la stagione. Il fuoriclasse italiano svetta con 1.374 punti ed è riuscito a operare il sorpasso ai danni del grande rivale portoghese Pedro Pichardo per un paio di lunghezze.

Il regolamento prevede che vengano prese in considerazione le migliori cinque prestazioni e che se ne faccia una media. Un peso specifico enorme è stato garantito dalla vittoria nella rassegna continentale di Birmingham: la sublime misura di 18.15 (quarto uomo al mondo nella storia) ha assicurato 1.288 punti prestazionali, a cui se ne aggiungono 120 di bonus per la medaglia d’oro, per un totale di 1.408 punti.

La stoccata in terra britannica ha permesso di escludere il risultato degli ultimi Mondiali all’aperto e di alzare sensibilmente il proprio bottino. Altri tre risultati sono stati conseguiti in questa annata agonistica: il trionfo ai Mondiali Indoor (17.59 metri, 1.368 punti), l’affermazione al Golden Gala di Roma (17.47 metri, 1.355 punti) e il secondo posto in Diamond League a Oslo (17.59 metri, 1.348 punti). L’altro riscontro a referto è un lasciato dello scorso anno: sigillo alle finali di Diamond League in quel di Zurigo con un balzo da 17.56 metri (1.395 punti).

Andy Diaz tornerà in gara venerdì 21 agosto in occasione della tappa del massimo circuito internazionale itinerante che si disputerà a Losanna (Svizzera): darà l’assalto al record del mondo di Jonathan Edwards, quel 18.29 vecchio di 31 anni e avvicinato sensibilmente agli Europei? Andrea Dallavalle, argento iridato e bronzo continentale, è quinto in graduatoria con 1.313 punti, alle spalle del giamaicano Jordan Scott (1.344) e dell’algerino Yasser Mohammed Triki (1.336).