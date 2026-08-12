Andy Diaz ha le idee chiare: “Volevo risparmiare energie, so cosa devo fare”

Un solo salto e qualificazione alla finale assicurata. Con il minimo sforzo, Andy Diaz si è preso il massimo obiettivo, centrando l’accesso alla finale del salto triplo degli Europei di Birmingham. Davvero nessun problema per l’italo-cubano, che ha firmato un salto di 17.05 metri, superando agevolmente la misura di qualificazione di 16,60.

Tutto davvero molto agevole per Diaz, che è certamente il favorito per la conquista della medaglia d’0ro, anche se il grande rivale, il portoghese Pedro Pichardo, ha subito risposto in fase di qualificazione con un eccellente 17,16 metri.

Diaz ha confermato anche ai microfoni di Rai Sport che l’0biettivo era quello di spendere meno energie possibili: “L’idea era quella di cercare di risparmiare le energie al massimo anche perché devo ancora fare un allenamento in vista della finale di sabato”.

Il triplista azzurro è decisamente convinto in vista della finale di sabato: “Sapete tutti quale sia la mia intenzione in questi Europei. So cosa devo fare”.