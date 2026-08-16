Andy Diaz guarda Duplantis: può essere il miglior saltatore degli Europei! Che misura serve per Gold Crown e jackpot?

Andy Diaz ha firmato la prestazione tecnicamente di maggiore interesse agli Europei 2026 di atletica, che si concludono oggi all’Alexander Stadium di Birmingham. Il nostro portacolori ha planato il volo nel cielo britannico ed è atterrato ben oltre i diciotto metri, sorvolando le Colonne d’Ercole e atterrando nel lido 18.15, dove solo quattro uomini sono riusciti a piantare l’ombrellone per sdraiarsi ina una spiaggia privatissima per elettissimi.

L’azzurro ha conquistato il titolo europeo, è diventato il quarto uomo della storia nel salto triplo e si è fermato ad appena quattordici centimetri dal record del mondo, che Jonathan Edward detiene da 31 anni. Andy Diaz è dunque in lizza per meritarsi la palma di miglior saltatore di questa rassegna continentale: la sua prestazione a livello tecnico, seguendo i tabellari di World Athletics, è stata premiata con 1.288 punti. Questo è infatti il bottino assicurato per un salto da 18.15 metri secondo lo speciale algoritmo che paragona le prestazioni tra le varie discipline.

Ci sembra, però, non completamente corretto: gli stessi punti vengono garantiti per un 22.79 nel getto del peso, misura superlativa, ma che ci appare meno impattante rispetto a quella del triplo. Corretti, invece, i paragoni con un 2.42 nel salto in alto, un 8.69 nel salto in lungo, un 93.07 nel tiro del giavellotto, un 85.46 nel lancio del martello, un 72.34 nel lancio del disco. Cosa deve fare l’allievo di coach Fabrizio Donato per conquistare la Gold Crown della categoria salti e assicurarsi il premio di 50.000 euro?

Dovrà osservare la finale del salto con l’asta in programma stasera, dove lo svedese Armand Duplantis punterà all’ennesimo record del mondo: lo scandinavo dovrà superare 6.08 metri per assicurarsi 1.289 punti e migliorare il riscontro di Andy Diaz. Potrebbe essere una sua quota ancillare prima di un ipotetico tentativo a 6.32 (il nuovo primato del mondo varrebbe addirittura 1.355 punti).