Andy Diaz: “Conta tanto aver battuto Pichardo. Per il record del mondo devo ancora lavorare”

Andy Diaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo maschile agli Europei senior 2026 di atletica leggera: a Birmingham, in Gran Bretagna, l’azzurro vola a 18.15, fermandosi a 14 centimetri dal record del mondo, che sentiva di poter fare, come riferito ai microfoni di Rai Sport HD.

L’azzurro non si accontenta: “Era era un salto che stavo cercando da un po’ di tempo, ed avvicinarmi al record per me è veramente tanto. Avevo proprio la condizione anche per fare il record, ma non ci sono riuscito, quindi vuoi dire che ancora dobbiamo lavorare, però siamo contenti, perché abbiamo battuto Pichardo, per me conta tantissimo, era la rivincita che volevo“.

La condotta di gara: “Dopo quel nullo ho dovuto rallentare un pochetto, perché mi sono emozionato, sapevo che potevamo fare un gran salto, però potevo mettere tanti errori, quindi ho cercato di mantenere la calma per cercare di fare un salto valido, poi ovviamente con tanta grinta volevo cercare di saltare di più, però anche per il tempo, perché oggi era un po’ fresco, ho un po’ rallentato, però va bene così“.