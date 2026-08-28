Andreas Leknessund: “Ho combattuto tanto per questo, giorno speciale per la Norvegia”

Sull’arrivo di Aramon Valdelinares a fare festa è Andreas Leknessund. Il norvegese entra nella fuga di giornata, si tiene sempre nelle prime posizioni e sulla salita finale scaglia l’attacco decisivo. Il portacolori della Uno-X Mobility arriva così in solitaria al traguardo, vincendo la settima tappa della Vuelta a España 2026 e l’ottava in carriera.

Leknessund riesce così a conquistare per la prima volta una frazione nella corsa a tappe spagnola, la terza nei Grandi Giri dopo i successi al Giro d’Italia nel 2023 e 2026. La squadra norvegese fa anche doppietta con Johannessen Tobias Halland, secondo a 34″ dal connazionale. Terzo un combattivo Wout Van Aert (+47″). Dietro nel distante gruppo maglia rossa, Tadej Pogacar guadagna ancora negli ultimi chilometri dai suoi avversari.

Ai microfoni della Vuelta, Leknessund non ha trattenuto l’emozione: “Difficile dire come mi sento. Non mi aspettavo queste emozioni. Ho combattuto davvero tanto per questo, significa tanto per me”.

Sull’andamento della tappa: “È stata una giornata speciale, siamo andati forte dall’inizio con Wout Van Aert. Lui mi ha dato confidenza che potevo vincere, era il migliore lì davanti. Sapevamo che avevamo delle buone carte da giocare per la tappa quando Tobias (Halland, ndr) era con me”.

Concludendo sulle prestazioni della Uno-X Mobility: “Fantastico quello che abbiamo fatto, mostra a tutti che tipo di squadra siamo. Giorno speciale per la squadra e per tutta la Norvegia”.