Andrea Dallavalle: “Ho cercato di dare tutto subito, sono troppo felice”

Andrea Dallavalle si mette al collo la medaglia di bronzo nella finale del salto triplo maschile agli Europei senior 2026 di atletica leggera: l’azzurro fa 17.37 al primo tentativo nella gara vinta da Andy Diaz. La gioia dell’italiano si evince dalle dichiarazioni a caldo ai microfoni di Rai Sport HD.

La condotta di gara dell’azzurro spiegata con le energie al lumicino: “È stato un anno un po’ particolare, un po’ strano, le indoor sono andate male, però non abbiamo mollato, e comunque dopo l’anno scorso confermarsi non è mai facile. Secondo me l’obiettivo di quest’anno era saltare tanto, oggi più di così non ne avevo onestamente, ho cercato di dare tutto subito, nei primi salti, perché sapevo che erano cruciali, poi però non sono più riuscito a saltare, ho fatto qualche errore tecnico, però ho dato il massimo e sono troppo felice“.

La gioia per l’oro di Diaz ed il rammarico per l’infortunio di Biasutti: “Avere due italiani sul podio è sempre bello, è stato un peccato oggi aver perso Biasutti, penso che un pensiero per lui sia d’obbligo, perché anche lui aveva delle ottime chance oggi per fare qualcosa di grande. Prima di entrare in pista ci eravamo promessi di fare tripletta, purtroppo non è stato possibile, ma è sempre bello condividere il podio con altri italiani, poi oggi è stata una gara di livello elevatissimo, quindi vale ancora di più“.