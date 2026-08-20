Andrea Capobianco: “La doppia sfida con la Cina un banco di prova importante. Dobbiamo superare i nostri limiti”

Prosegue la preparazione della Nazionale italiana femminile di basket verso la fase finale dei Mondiali 2026, in programma dal 4 al 13 settembre in Germania. Le azzurre, dopo la doppia amichevole contro il Belgio, affronteranno nei prossimi giorni un doppio test match contro la Cina alla BTS Arena di Trento: venerdì 21 agosto alle ore 19.30 e poi a porte chiuse sabato alle 15.00. Andrea Capobianco ha presentato le due partite contro le vice-campionesse iridate in carica tramite i canali ufficiali federali.

“La sfida con la Cina rappresenta senza dubbio un banco di prova di grande rilevanza. Affronteremo una squadra che ritroveremo ai Mondiali, il che aggiunge un ulteriore motivo di interesse a questo incontro. Stiamo seguendo un percorso di crescita ben definito, strutturato per tappe. Il primo passo è stato il confronto con il Belgio, dove abbiamo potuto apprezzare i tanti aspetti positivi emersi, pur prendendo atto di qualche nostro limite“, dichiara il CT dell’Italia.

“Ciò che ci preme trasmettere è che questi limiti non costituiscono un problema: è sufficiente lavorare con dedizione e intensità per superarli. La partita con la Cina servirà anche a questo: ci permetterà di evidenziare ulteriori punti di forza e di individuare gli aspetti su cui lavorare per crescere. Sarà una sfida completamente diversa rispetto alle precedenti“, prosegue Capobianco.

Sulla qualità del roster cinese: “Ci confronteremo con le vice-campionesse del mondo, una squadra che può contare su una grande energia da parte degli esterni e su un reparto centri davvero temibile per stazza e imponenza fisica. Abbiamo voluto questi test di alto livello per ampliare gli orizzonti di gioco e abituarci a confrontarci con strutture e metodologie tattiche differenti“.