Tuffi
Andrea Barnabà entra nell’elite dei tuffi dalle grandi altezze! Argento agli Europei, Preda inattaccabile
Dopo Elisa Cosetti l’Italia dei tuffi delle grandi altezze si tinge ancora d’argento agli Europei in corso di svolgimento a Parigi. Andrea Barnabà eguaglia la fidanzata e trova il secondo posto nella prova individuale maschile dai venti metri in terra francese. Prima medaglia a livello internazionale in carriera per il classe 2004. La festa azzurra si completa con il quinto posto di Davide Baraldi.
La medaglia d’oro in una gara dal livello altissimo va al rumeno Cătălin-Petru Preda che conquista il primo titolo della carriera. Incredibile l’ultimo tuffo, quadruplo indietro da 5.2 di coefficiente che gli è valso 145.60 punti con anche un 10 dai giudici. Totale di 411.60.
Barnabà non soffre la tensione dell’ultimo tuffo e chiude con un eccellente quadruplo ritornato che gli vale la seconda piazza, a però oltre 25 punti dalla vetta. Nel continuo ribaltamento di posizioni sale sul podio il veterano francese Gary Hunt che scavalca incredibilmente lo spagnolo Carlos Javier Gimeno Martinez che sembrava lanciato verso il titolo (ha chiuso quarto).
Quinto è giunto un ottimo Davide Baraldi con un totale di 350.20 a completamento dell’incredibile giornata azzurra. Si chiude qui un Europeo strepitoso per l’Italia dei tuffi sia in piscina che dalle grandi altezze, con un totale di nove medaglie.