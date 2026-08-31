Andrea Bagioli riparte dall’Astana: contratto biennale fino al 2028

Andrea Bagioli cambia squadra. Dal 1° gennaio 2027 il 27enne valtellinese sarà un corridore della XDS Astana Team, con cui ha firmato un contratto biennale valido fino alla fine del 2028. L’ufficialità è arrivata oggi, dopo le indiscrezioni delle ultime settimane.

Si chiude così l’esperienza alla Lidl-Trek, iniziata nel 2024 dopo il passaggio dalla Soudal Quick-Step. Un periodo caratterizzato da rendimento alterno, ma nel quale Bagioli ha continuato a mostrare le proprie qualità nelle corse vallonate. Il successo di tappa al recente Giro d’Austria rappresenta uno dei segnali più incoraggianti in vista del nuovo capitolo.

L’Astana punta sul suo spunto nelle gare di un giorno e nei finali selettivi. L’azzurro, del resto, ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli: nel 2023 è stato secondo al Giro di Lombardia e ha conquistato il Gran Piemonte. Dal debutto tra i professionisti nel 2020 sono otto le vittorie ottenute.

Nel team Bagioli troverà inoltre una forte componente italiana, con Alberto Bettiol, Diego Ulissi, Simone Velasco e Christian Scaroni. Un gruppo che potrebbe facilitare il suo inserimento e offrirgli un ruolo importante nel nuovo progetto.

“Non appena ho saputo dell’interesse da parte della XDS Astana Team e ho ricevuto l’offerta, ho capito subito che questa sarebbe stata la scelta giusta per me“, ha dichiarato Bagioli, come riportato da SpazioCiclismo. “È un progetto che ho sempre seguito con interesse, e ora l’opportunità di farne parte mi entusiasma davvero“.

Il valtellinese guarda già alle prossime due stagioni con ambizione: “Il mio obiettivo principale è lottare per la vittoria ogni volta che se ne presenterà l’occasione, aiutando al contempo la squadra a raggiungere i suoi importanti obiettivi“.

Per Bagioli sarà quindi una nuova occasione di rilancio. L’Astana gli offre un contesto nel quale le sue caratteristiche possono trovare maggiore spazio, soprattutto nelle Classiche e nelle corse caratterizzate da percorsi mossi. Il biennio 2027-2028 dirà se il cambio di ambiente potrà consentirgli di trasformare il talento mostrato negli anni in una maggiore continuità di risultati.