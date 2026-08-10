Ambra Sabatini: dall’incidente all’oro paralimpico, la forza di rinascere

Ambra Sabatini è una delle storie più straordinarie dello sport italiano contemporaneo. Campionessa paralimpica, primatista mondiale e simbolo di resilienza, ha trasformato uno dei momenti più difficili della sua vita nell’inizio di una carriera straordinaria.

In questa intervista di FOCUS racconta il suo percorso umano e sportivo: l’incidente che le ha cambiato la vita nel 2019, la conquista dell’oro paralimpico a Tokyo con record del mondo, il titolo mondiale conquistato a Parigi nel 2023, la delusione di Parigi 2024 e la rinascita culminata con il secondo titolo mondiale nel 2025.

Parleremo anche del suo ruolo di portabandiera dell’Italia, del docufilm “A un metro dal traguardo” presentato durante Milano Cortina 2026 e del suo impegno nella sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Ma soprattutto scopriremo la Ambra che esiste oltre le medaglie: una ragazza che ha imparato a trasformare gli ostacoli in opportunità e che continua a ispirare migliaia di persone dentro e fuori dallo sport.

✨ Le interviste di FOCUS raccontano gli atleti attraverso le loro emozioni, le fragilità e i lati più autentici che raramente emergono nelle tradizionali interviste sportive.

Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime storie dei grandi protagonisti dello sport italiano!

#AmbraSabatini #Paralimpiadi #AtleticaParalimpica #FOCUS #SportItaliano #Tokyo2020 #RoadToLA2028 #MilanoCortina2026 #RecordMondiale #AtleticaLeggera #ItaliaTeam #Paralympics #Resilienza #OA Sport #LosAngeles2028

Conduce Alice Liverani.