Ambesi: “Giusto che Sinner non tenga tutto alla luce del sole. In questo tennis è quasi impossibile giocare sempre”

Ben Shelton ha vinto il Masters 1000 di Montreal (Canada) e ha centrato il bis dopo il titolo conquistato un anno fa anche se si giocava a Toronto. Iga Swiatek ha fatto lo stesso nel torneo femminile che si giocava proprio a Toronto, superando Elena Rybakina.

Di questo e molto altro, specialmente in direzione US Open, si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Massimiliano Ambesi giornalista di Eurosport ha commentato l’andamento dei due atti conclusivi dei tornei canadesi e lo ha fatto in un modo ben specifico: “Due finali a senso unico ma per motivi diversi. Ad ogni modo meglio il torneo femminile di Toronto di quello maschile di Montreal. Da una parte si affrontavano giocatori di categoria diversa, inutile girarci attorno. Shelton al top batterà sempre Nakashima al top”.

Passando al torneo femminile: “Rybakina è arrivata alla finale contro Swiatek dopo troppe maratone giocate. La polacca ha sofferto con Kostuyk poi la partita prende una svolta e vince facile. Ieri la kazaka, che ha disputato tanti match lunghi, era meno fresca mentalmente e fisicamente della rivale”.

La finale maschile ha avuto un andamento particolare: “Nakashima ha tenuto solo in alcuni momenti del match poi Shelton gli è passato sopra. Non solo, penso che con questa vittoria si sia assicurato le ATP Finals vedendo i punti che ha fatto e che farà. Vedremo ora come affronterà Cincinnati. Andrà a tutta sfruttando il momento rischiando come un anno fa di pregiudicare gli US Open oppure farà un passo indietro e penserà a New York? “.

A proposito di New York, ci sarà Jannik Sinner? “Noi non sappiamo niente sulle sue condizioni o sul suo problema. Tenere tutto non alla luce del sole è quello che farei io, poi si vedrà. So bene che i tifosi vorrebbero sempre vederlo in campo ma, con i ritmi di oggi, è quasi impossibile pensare che un giocatore sia sempre in campo”.

Cosa dovremo aspettarci dagli US Open? “Si tratta di una opportunità per tanti per arrivare in fondo. In ottica ATP Finals sono punti pesantissimi. Se Alcaraz e Sinner fossero stati a Montreal nessuno di quei 4 che sono arrivati in semifinale ci sarebbero stati. Favoriti? Penso sia prematuro perché non sappiamo nemmeno chi ci sarà”.

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